Bệnh viện Bạch Mai có thêm hệ thống chụp, can thiệp mạch

Hệ thống này cùng phần mềm có tính năng hỗ trợ cho phép thay van tim động mạch chủ qua đường ống thông, bệnh nhân không phải mổ mở; ứng dụng 3D cho hình ảnh chẩn đoán chính xác chụp và trong can thiệp mạch, giúp bác sĩ can thiệp có thể kiểm soát được các ca bệnh phức tạp. Năm 2018, với 5 phòng can thiệp mạch, viện đã thực hiện 12.300 ca chụp và can thiệp mạch, trong đó nhiều ca bệnh khó được can thiệp điều trị cấp cứu thành công. Các dịch vụ này được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định.