Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nhận sai trong vụ bệnh nhi 13 tuổi tử vong

Trước đó, vào ngày 12.6, em M.T.K (13 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện (BV) ShingMark (P.Long Bình, TP.Biên Hòa) để cấp cứu. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán gãy xương chậu và chuyển đến BV Nhi đồng Đồng Nai chữa trị.

Theo phản ánh của ông Mai Đức Tín (49 tuổi, cha em K.), tại BV Nhi đồng Đồng Nai, con ông được bác sĩ (BS) chẩn đoán... viêm ruột thừa và chỉ định mổ. Sau khi phẫu thuật, em K. được đưa vào phòng hồi sức.

“Ngày 17.6, con tôi được chuyển lên BV Nhi đồng 2 TP.HCM điều trị, nhưng sau 38 ngày thì tử vong (ngày 24.7) do bệnh tình quá nặng”, ông Tín nói và cho biết đã tố cáo BV Nhi đồng Đồng Nai chữa trị tắc trách khiến con ông tử vong.

Bệnh viện thừa nhận thiếu sót

Tại buổi gặp gỡ báo chí, BS Nguyễn Trọng Nơi, Phó giám đốc BV Nhi đồng Đồng Nai, cho biết nguyên nhân tử vong của bệnh nhi K. được hội đồng chuyên môn kết luận: do sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan, nhiễm nấm huyết, nhiễm trùng huyết đề kháng đối với hầu hết các loại thuốc được sử dụng. Về việc bị ngưng tim, có thể do đã có bệnh tim tiềm ẩn; có thể gây ngưng tim trong và sau khi mổ do tác dụng của thuốc mê...

BS Nơi thừa nhận: “BV đã có nhiều thiếu sót trong việc điều trị . Cụ thể, chưa theo dõi kỹ và chỉ định cận lâm sàng kiểm tra chấn thương vùng chậu trong 3 ngày đầu nằm viện (từ ngày 12 - 14.6); chỉ định mổ ruột thừa khi chưa có bằng chứng của cận lâm sàng chứng tỏ viêm ruột thừa như CT scan vùng bụng; thiếu giải thích cho tất cả thành viên trong gia đình biết về tình hình bệnh nhi khi có diễn biến nặng, phức tạp để người nhà nắm rõ”.

BS Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc BV Nhi đồng Đồng Nai, cũng nhận trách nhiệm sai sót và gửi lời xin lỗi cũng như mong sự lượng thứ của gia đình ông Tín. BV sẽ chịu mọi chi phí ban đầu và trong thời gian điều trị 38 ngày ở BV Nhi đồng 2 TP.HCM. BS Hà cho biết BV đã họp và quyết định kỷ luật 4 BS liên quan.