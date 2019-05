Bỏ bữa sáng gây hại cho tim

HealthDay dẫn nghiên cứu được thực hiện ở Mỹ đã theo dõi sức khỏe của 6.550 người trong vòng 20 năm, vừa được công bố trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology.

Qua đó cho thấy, những người không bao giờ ăn sáng có tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến tim cao hơn 87% so với những người luôn ăn sáng.

Đặc biệt, tỷ lệ đột quỵ cũng tăng cao hơn 3 lần ở những người luôn bỏ bữa sáng.

Theo tiến sĩ Wei Bao (Đại học Iowa, Mỹ, người đứng đầu nghiên cứu), có nhiều lý do cho việc bỏ bữa sáng dẫn đến nguy cơ tử vong cao do bệnh tim mạch

Trong đó, đáng chú ý nhất là bỏ bữa sáng gắn liền với sự tăng cảm giác ngon miệng vào cuối ngày, điều này có thể dẫn đến tình trạng ăn quá nhiều sau đó. Ăn quá nhiều mạn tính lại có thể gây béo phì.

Việc bỏ hay chỉ ăn qua loa bữa sáng trong một thời gian dài dẫn đến suy giảm insulin, hormone giúp kiểm soát đường huyết.

Thiếu hụt hoặc giảm độ nhạy cảm insulin sẽ làm tăng đường huyết . Ngoài ra, không ăn sáng cũng ảnh hưởng đến các quá trình nội tiết khác có thể tăng huyết áp.

Cuối cùng, ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày quá trễ cũng có liên quan đến việc làm giảm cholesterol.