Nếu thấy 11 dấu hiệu này trên cơ thể, hãy gặp bác sĩ ngay!

Vì vậy, cần phải theo dõi bất kỳ thay đổi mới nào trên cơ thể bạn. Bác sĩ có thể giúp phát hiện ra các vấn đề sức khỏe của bạn.

Nếu thấy bất kỳ điều nào sau đây, hãy đi khám ngay kẻo muộn, theo Reader’s Digest.

tin liên quan Ung thư đại trực tràng phổ biến nhưng có đáng sợ? 1. Nốt ruồi mới hoặc sự thay đổi ở nốt ruồi cũ Khi nhìn thấy nốt ruồi mới hoặc nốt ruồi cũ bỗng thay đổi, bác sĩ Natalie Yin, tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia (Mỹ), khuyên nên tìm các dấu hiệu của khối u ác tính sau đây: Bất đối xứng, đường viền không đều hoặc không xác định; màu sắc: nhiều hơn một màu; đường kính: tổn thương lớn hơn cần kiểm tra; và tổn thương thay đổi theo thời gian. Các dấu hiệu cơ thể khác có thể là dấu hiệu của ung thư da bao gồm vết loét không lành và nốt ruồi mới xuất hiện. 2. Bất kỳ loại u nào Không được bỏ qua bất kỳ sự xuất hiện mới hoặc thay đổi đáng ngờ nào trên cơ thể, đặc biệt là khối u. Không được bỏ qua bất kỳ sự xuất hiện mới hoặc thay đổi đáng ngờ nào trên cơ thể, đặc biệt là khối u.

Bất kỳ sự xuất hiện mới hoặc sự thay đổi của khối u, nốt ruồi hoặc vết loét trên cơ thể nên được bác sĩ theo dõi ngay lập tức. Vì nếu đó là ung thư, thì việc phát hiện và điều trị sớm là chìa khóa cho kết quả tốt hơn, theo Reader’s Digest.

3. Một đường sẫm màu trên móng

Những đường màu nâu sẫm hoặc đen trên móng có thể là dấu hiệu của u ác tính ở móng hoặc dưới da xảy ra dưới móng.

Các chấm khác trên móng tay cũng có thể là dấu hiệu của khối u ác tính, gồm cả vùng da sẫm màu quanh móng tay, chảy máu và vết nứt trên móng, theo Học viện Da liễu Mỹ.

4. Đốm trắng ở phần da bên dưới móng

Đốm ở phần da dưới móng có thể là do các vấn đề sức khỏe ở thận, gan hoặc tim.

Nếu ấn vào móng tay mà đốm trắng biến mất hoặc thay đổi màu sắc, đó là đốm ở phần da dưới móng.

5. Vết lõm trên móng tay

Các vết lõm trên móng, thường ở móng tay hơn là móng chân. Vết thương, bệnh rụng tóc hoặc bệnh vẩy nến móng tay có thể gây ra những vết lõm này.

6. Đốm trên răng

Những đốm trắng, vàng hoặc nâu trên răng có thể là dấu hiệu của bệnh celiac. Rối loạn tự miễn là một phản ứng khi ăn gluten - một loại protein có trong lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch, dẫn đến tổn thương dạ dày và khó hấp thụ chất dinh dưỡng, theo Reader’s Digest.

Một trong những chất dinh dưỡng khó hấp thụ này là canxi, có vai trò làm răng chắc khỏe. Có thể thấy dấu hiệu này ở khoảng 40 - 50% trẻ em bị bệnh celiac, tiến sĩ Hilary Jericho, chuyên khoa tiêu hóa nhi tại Đại học Chicago (Mỹ), cho biết.

7. Đốm như bụi bẩn trên cổ

Phát ban giống như bụi bẩn xuất hiện trên cổ, có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường hoặc kháng insulin.

Phát ban này cũng có thể là do một vấn đề nội tiết tiềm ẩn như bệnh tuyến giáp, hội chứng buồng trứng đa nang hoặc vấn đề về tuyến thượng thận.

Ngoài ra, trong những trường hợp hiếm gặp, có thể là dấu hiệu của ung thư tiềm ẩn ở dạ dày, đại tràng hoặc gan. Phổ biến hơn ở người béo phì và di truyền.

Tuy nhiên, phát ban này có thể là do các loại thuốc như ngừa thai hoặc niacin, nhưng vẫn nên đi khám ngay.

8. Da sần vỏ cam

Vết rỗ trên da giống như vỏ cam có thể là do các vấn đề sức khỏe khác nhau. Một là ung thư vú viêm nhiễm, gây đỏ và sưng với vết lõm. Vết lõm trên cánh tay và chân là do mắc bệnh tiểu đường.

9. Vết bầm nặng không có lí do

Theo Trung tâm điều trị ung thư Mỹ, vết bầm tím không thể giải thích được có thể là dấu hiệu sớm của bệnh bạch cầu. Theo thời gian, bệnh bạch cầu làm suy yếu khả năng vận chuyển ô xy của máu và gây ra cục máu đông, dẫn đến vết bầm tím, theo Reader’s Digest.

Tuy nhiên, thiếu vitamin C cũng có thể gây ra vết bầm tím nặng hoặc do số lượng tế bào máu thấp hoặc bất thường, tiến sĩ Lipner, bác sĩ da liễu ở Đại học New York (Mỹ), cho biết.

Hãy gặp bác sĩ ngay nếu bạn gặp phải những dấu hiệu của bệnh bạch cầu.

10.Sưng tấy đỏ trong lòng bàn tay

Có nhiều nguyên nhân gây ra các vết đỏ trên lòng bàn tay, và một số nguyên nhân nghiêm trọng hơn.

Theo bác sĩ Lipner, những vết tấy đỏ này có thể xuất hiện ở những người mắc bệnh viêm như bệnh chàm hoặc bệnh vẩy nến hoặc các bệnh truyền nhiễm như nấm da, giang mai hoặc vi rút. Các nguyên nhân khác bao gồm bệnh gan, bệnh nội tiết và viêm khớp dạng thấp, theo Reader’s Digest.

11.Những đốm máu tái phát trong mắt

Xuất huyết màng kết do một mạch máu bị vỡ trong mắt có thể đáng báo động.

Xuất huyết tái phát thường gặp ở người bị huyết áp cao hoặc bị tiểu đường, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ.