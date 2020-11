Bổ sung dầu cá omega-3: 'Cứu tinh' cho bệnh nhân đau tim

Chế độ ăn uống thực sự là yếu tố quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa bệnh tim. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ, việc bổ sung a xít béo omega-3 vào chế độ ăn uống có thể đặc biệt tốt cho tim mạch, theo Mbg.

Các loại omega-3 chính gồm có EPA và DHA trong dầu cá, và ALA trong thực vật.

Nghiên cứu cho thấy sự kết hợp của các loại thực phẩm giàu a xít béo omega-3 , như EPA và ALA giúp giảm nguy cơ tử vong lên đến 3 năm ở bệnh nhân đau tim.

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Nghiên cứu, do Bệnh viện Germans Trias I Pujol Hospital, Viện Nghiên cứu IGTP và Bệnh viện del Mar Medical Research Institute IMIM, đều ở Tây Ban Nha, phối hợp thực hiện, đã thu thập dữ liệu của 944 người trưởng thành, ở độ tuổi trung bình là 61, theo Mbg.

Khi còn đang nằm viện, mỗi người tham gia được lấy máu để đo nồng độ omega-3 trong máu.

Sau đó, các nhà nghiên cứu xem xét liệu những người có mức omega-3 cao hơn vào thời điểm bị đau tim, có được bảo vệ nhiều hơn trong vòng 3 năm sau đó hay không.

Kết quả thật đáng mừng! Hóa ra là rất có hiệu quả

Nói chung, những người có mức ALA cao hơn, đã giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim, theo Mbg.

Tiến sĩ Antoni Bayes, từ Bệnh viện Germans Trias, cho biết kết hợp tiêu thụ nhiều hải sản và a xít béo omega-3 chính là chiến lược mở rộng nhằm bảo vệ cho bệnh nhân bệnh tim.

Trước thực trạng là bệnh nhân có tiền sử đau tim - thường xảy ra cơn đau tim thứ 2 trong vòng 5 năm sau lần thứ nhất - gây tử vong 36% nam giới và 47% phụ nữ, nghiên cứu này đã mở ra một phương pháp bảo vệ mới đầy hứa hẹn, có thể cứu sống họ, theo Mbg.

Làm thế nào để có nhiều omega-3 trong chế độ ăn uống?

Bệnh nhân có tiền sử đau tim thường xảy ra cơn đau tim thứ 2 trong vòng 5 năm Ảnh minh họa: Shutterstock

Thực phẩm có chứa EPA bao gồm cá béo như cá ngừ, cá hồi, hàu, cá thu, cá cơm, cá trích và cá mòi...

Thực phẩm có nguồn gốc thực vật chứa ALA bao gồm quả óc chó, hạt lanh, hạt chia và rau biển…

Điều kỳ lạ là nghiên cứu này cho thấy ALA và EPA có thể bảo vệ lâu dài cho những người bị đau tim thoát khỏi cái chết, tiến sĩ Aleix Sala-Vila, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết, theo Mbg.

Tiêu thụ cả omega-3 từ biển và thực vật, từ các loại thực phẩm như cá hồi , quả óc chó và hạt lanh, đều mang lại hiệu quả bảo vệ tốt nhất.

Uống 840 mg Omega-3 mỗi ngày ngăn ngừa bệnh tim mạch

Ngoài ra, các thử nghiệm từ trường Harvard T.H. Chan School of Public Health và Bệnh viện Brigham and Women’s (Mỹ), cho thấy những người được bổ sung dầu cá omega-3, có nguy cơ đau tim và mắc bệnh tim mạch thấp hơn so với đối chứng, theo Harvard.edu.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy, bổ sung omega-3 hằng ngày và giảm nguy cơ mắc hầu hết các bệnh tim mạch, bao gồm đau tim, tử vong do bệnh tim mạch.

Nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, do tác giả đầu tiên Yang Hu, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, tại Trường Harvard Chan và các đồng nghiệp thực hiện, đã phân tích hơn 120.000 người trưởng thành trong 13 thử nghiệm ngẫu nhiên trên toàn thế giới , gồm cả thử nghiệm lớn nhất về omega-3.

Kết quả cho thấy những người bổ sung dầu cá omega-3 hằng ngày, đã giảm nguy cơ mắc hầu hết các bệnh tim mạch, giảm 8% nguy cơ đau tim và tử vong do bệnh tim mạch vành, theo Harvard.edu.

Kết quả cũng cho thấy liều lượng bổ sung omega-3 từ dầu cá, với liều trên 840 mg mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch nhiều hơn.

Lưu ý, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng Omega-3 ở liều lượng phù hợp.