BV Đà Nẵng truyền hình trực tiếp 4 ca phẫu thuật tim mạch từ phòng mổ Hybrid

Trong khuôn khổ Hội nghị can thiệp tim mạch toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng (6-7.12), Bệnh viện (BV) Đà Nẵng phối hợp với Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp hình ảnh các ca phẫu thuật can thiệp mạch vành phức tạp từ Phòng can thiệp tim mạch, BV Đà Nẵng đến các chuyên gia tim mạch.