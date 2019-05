Cá hồi bổ dưỡng tuyệt vời

Ăn cá hồi thường xuyên có tác dụng kiểm soát cân nặng nhờ giàu protein giúp điều chỉnh các hoóc môn chế ngự sự thèm ăn và tạo cảm giác no lâu. Nghiên cứu cho thấy chất béo a xít omega-3 trong cá hồi và các loại cá béo khác làm giảm mỡ bụng ở người béo phì, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Nutrients.

Khi nào không nên ăn cá hồi?

Nếu bạn bị dị ứng với cá, hãy tránh ăn cá hồi. Bà mẹ mang thai hoặc cho con bú nên ăn cá hồi ở mức độ vừa phải để giảm thiểu phơi nhiễm thủy ngân, dễ có trong cá sống ở môi trường ô nhiễm. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard và Đại học Washington (Mỹ) cho thấy ăn cá hồi cải thiện sức khỏe tim mạch. Các vitamin B trong cá hồi giảm viêm - tác nhân gây bệnh tim. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard và Đại học Washington (Mỹ) cho thấy ăn cá hồiCác vitamin B trong cá hồi giảm viêm - tác nhân gây bệnh tim.

Cá hồi cũng giàu chất chống ô xy hóa astaxanthin, hợp chất làm cho cá hồi có màu đỏ. Chất chống ô xy hóa làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách hạ cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt.

Đây còn là nguồn phong phú kali có tác dụng hạ huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

Ngăn ngừa ung thư, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Medicinal Chemistry. Cá hồi có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa sự phát triển của ung thư nhờ sự hiện diện của a xít béo omega-3 và selenium - khoáng chất có tác dụng ngăn chặn khối u và ung thư. A xít béo omega-3 ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ruột kết, tế bào ung thư tuyến tiền liệt, tế bào ung thư vú, ung thư gan và ung thư da. Các nhà khoa học thuộc Đại học Guelph (Canada) cho biết a xít béo omega-3 có nguồn gốc từ dầu cá hiệu quả hơn gấp 8 lần so với các nguồn từ thực vật để chặn sự phát triển các khối u ung thư vú.

Tăng cường sức khỏe cho mắt. Hàm lượng a xít béo omega-3 cao trong cá hồi giúp ngăn chặn thoái hóa điểm vàng, khô võng mạc, mất thị lực. Những người ăn cá hồi thường xuyên được cho là có thị lực tốt hơn so với những người không ăn.

Tăng cường chức năng não và thần kinh. Sự hiện diện của a xít béo omega-3 trong cá hồi làm tăng hiệu quả của các chức năng não, cải thiện trí nhớ và giúp bạn năng động. A xít béo này cùng với các chất dinh dưỡng khác bảo vệ hệ thần kinh khỏi tổn thương liên quan đến lão hóa và hoạt động như một thuốc chống trầm cảm giúp thư giãn não bộ.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san British Journal of Nutrition cho thấy ăn cá hồi thường xuyên ngăn ngừa loãng xương. Phụ nữ có lượng a xít béo omega-3 cao hơn trong máu ít bị gãy xương hông.

Cá hồi là một thực phẩm kháng viêm tự nhiên và ăn cá mỗi ngày giúp xương chắc khỏe.

Thai phụ ăn cá hai lần/tuần có liên quan tới việc giảm 60% nguy cơ trẻ sinh ra mắc một số triệu chứng của ADHD, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Boston (Mỹ). Nghiên cứu còn cho thấy ăn cá hồi hằng ngày còn tăng hiệu suất học tập ở trẻ.

Ăn cá hồi mang lại cho bạn làn da sáng và săn chắc nhờ chứa astaxanthin, một chất chống ô xy hóa và a xít béo omega-3, theo nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. Điều này làm giảm tác động của tổn thương gốc tự do, tác nhân chính gây lão hóa da.