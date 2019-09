Cách tự bảo vệ trong môi trường không khí ô nhiễm

Bà Nguyễn Thị H. (ở H.Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: “Tôi bị viêm xoang, không khí ô nhiễm cũng ảnh hưởng đến hít thở, cảm giác như bị thiếu khí, khó chịu lắm. Dịch xoang chảy xuống họng nhiều, ngạt mũi, ho đờm”. Còn bệnh nhân Nguyễn Công T. (ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: “1 - 2 tuần gần đây tôi thường xuyên trong tình trạng nghẹt mũi khó thở, khó ngủ. Tôi bị mãn tính, mỗi khi thời tiết thất thường, đi lại nhiều, tiếp xúc khói bụi nhiều thì bệnh lại nặng thêm”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới tại VN, mức độ ô nhiễm môi trường của VN tăng lên do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự phát triển của phương tiện giao thông cơ giới diễn ra với tốc độ nhanh, tạo ra ô nhiễm không khí đô thị. Ô nhiễm trong khu vực đô thị chủ yếu do các hạt rắn lơ lửng, khí dioxit lưu huỳnh (SO2), dioxit nitơ (NO2), oxit carbon (CO), xăng, chì và tiếng ồn.