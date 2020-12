Cảnh báo đột quỵ ở người trẻ do thời tiết lạnh

BV Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận một ca đột quỵ là bệnh nhân (BN) N.T.T.V (nữ, 34 tuổi, ngụ Đà Nẵng). Nguyên nhân chẩn đoán ban đầu là do thời tiết lạnh làm biến đổi trong cơ thể, gây những cơn tăng huyết áp, những cơn co mạch đột ngột dẫn đến đột quỵ khi co mạch đột ngột ở vị trí này sẽ dồn áp lực mạch máu lên vùng khác.