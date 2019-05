Chớ chủ quan khi bị gan nhiễm mỡ!

Nhưng nếu không được điều trị, gan nhiễm mỡ tiến triển đến tình trạng nghiêm trọng hơn là viêm gan, gây ra xơ gan, suy gan và thậm chí là ung thư gan.

Gan nhiễm mỡ giai đoạn 1 là giai đoạn nhẹ, lành tính, không nguy hiểm và cũng không có biểu hiện gì. Ở giai đoạn này, gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể chữa khỏi.

Nếu gan nhiễm mỡ giai đoạn 1 không được chữa trị, sẽ chuyển qua giai đoạn 2. Giai đoạn này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng: chán ăn, ăn không ngon, khó tiêu, đầy bụng, buồn nôn và mệt mỏi thường xuyên.

Đây là giai đoạn cần ăn uống theo chế độ khoa học, tăng cường hoạt động thể chất để tăng khả năng miễn dịch cho gan. Tuyệt đối không uống rượu, bia.

Chủ quan ở giai đoạn 2 sẽ khiến bệnh gan nhiễm mỡ nhanh chóng chuyển biến xấu sang giai đoạn 3 nguy hiểm. Các biểu hiện đặc trưng của bệnh gan đã hiện rõ: đau tức hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt, chán ăn, mệt mỏi, sút cân.

Đây đã là giai đoạn nguy hiểm và nặng nhất của gan nhiễm mỡ, có thể biến chứng thành xơ gan, ung thư gan.

Do đó, hãy bỏ ngay tư tưởng chủ quan khi xét nghiệm thấy gan nhiễm mỡ!

Thay vào đó, ngay từ lúc chớm bệnh, hãy nhanh chóng thực hiện những biện pháp tự nhiên sau để bảo vệ gan trước khi quá muộn, theo Natural News.

1. Silymarin

Silymarin, hoạt chất có thể được tìm thấy trong cây kế sữa. Silymarin có tác dụng giải độc gan, giảm tổn thương ô xy hóa gây ra bởi các gốc tự do và chống viêm gan. Nó cũng có thể điều chỉnh chuyển hóa chất béo và loại bỏ độc tố trong máu.

Hợp chất này cũng có thể làm giảm sự phát triển tế bào ung thư gan và kéo dài tỷ lệ sống sót ở những người bị ung thư gan rất hiệu quả.

Hơn nữa, silymarin có thể khắc phục thiệt hại do uống rượu và nhiễm thuốc trừ sâu và kim loại nặng nhờ khả năng tái tạo tế bào gan của chất này.

Để cải thiện sức khỏe gan, các chuyên gia khuyên dùng 280 - 450 mg silymarin mỗi ngày.

2. Curcumin

Curcumin là hoạt chất có trong củ nghệ, là một chất chống ô xy hóa mạnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất curcumin làm giảm mỡ và giảm viêm ở gan, hỗ trợ sản xuất mật và thúc đẩy quá trình giải độc.

Các chuyên gia khuyên dùng 450 - 1.000 mg curcumin mỗi ngày để hỗ trợ gan.

3. Vitamin C

Vitamin C là một chất chống ô xy hóa mạnh và tăng cường hệ miễn dịch. Nó bảo vệ gan khỏi tổn thương gây ra do các gốc tự do và giúp giảm mỡ tích tụ trong gan, theo Natural News.

Uống ít nhất 500 mg vitamin C mỗi ngày để phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

4. Glutathione

Glutathione là chất chống ô xy hóa chính yếu trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc giải độc. Tuy nhiên, mức glutathione trong cơ thể suy giảm theo tuổi tác và bệnh mạn tính.

Nồng độ glutathione có thể tăng lên bằng cách ăn thực phẩm có chứa lượng lớn a xít amin cysteine, glycine và a xít glutamic - là những thành phần tạo nên chất chống ô xy hóa này, theo Natural News.

Những a xít amin này có nhiều trong măng tây, bơ, súp lơ xanh, trứng, tỏi, trà xanh và rau bó xôi.

5. A xít alpha lipoic

Đây là một a xít béo, giữ vai trò như một vitamin trong cơ thể. Chất này có thể dễ dàng thâm nhập vào màng tế bào để điều trị có hiệu quả. Chất chống ô xy hóa này cũng làm tăng tác dụng của glutathione, dẫn đến trung hòa và loại bỏ các kim loại nặng độc hại một cách tốt hơn, theo Natural News.

Nó cũng có thể làm giảm tình trạng xơ do tổn thương gan.

Các loại rau có lá xanh đậm như rau bó xôi, súp lơ xanh, các loại đậu và rau cải Brussels, cà chua, cám gạo là những thực phẩm có chứa hàm lượng Alpha lipoic acid cao nhất.

Để hỗ trợ gan, hãy uống 100 - 300 mg Alpha - lipoic acid mỗi ngày.

Tất nhiên, cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Cần tránh đường tinh chế, thực phẩm béo và rượu. Tăng cường giảm cân, hoạt động thể chất nhiều hơn để ngăn ngừa bệnh gan.

Nên ăn nhiều bưởi, nho, quả việt quất, quả nam việt quất, lê gai, củ cải đường, rau họ cải, các loại hạt, cá béo, và dầu ô liu để tăng cường bảo vệ gan.