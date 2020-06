Chó táp xúc xích, cắn nát mặt em bé 17 tháng

Đó là bé trai (17 tháng, ngụ Tiền Giang) được mẹ bế đến bệnh viện trong tình trạng phần đầu bị băng bó, gương mặt đầy máu.

Mẹ bệnh nhân cho biết, bé đang cầm cây xúc xích ăn thì con chó (hàng xóm) chạy đến táp lấy cây xúc xích đồng thời ngoạm luôn vào phần đầu mặt bé.

Bé bị rách, thiếu hổng gần như vùng mặt phải, lộ hết phần cơ, mỡ, xương, răng… trên mặt. Đồng thời, phía dưới vùng sọ sau đầu máu chảy nhiều, các bác sĩ phát hiện có 3 vết thương vùng da đầu (2 đường rách thẳng 5 cm, sâu 0,5 cm, 1 đường hình chữ V ngược dài 4 cm, sâu 0,5 cm mỗi bên), lộ xương.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ đã rất vất vả cấp cứu, làm sạch vết thường vùng mặt, đầu cho bé. Bé được khâu vết thương ngay trong buổi tối.

“Bác sĩ phải mất đến hơn 3 giờ 30 phút để khâu vết thương vùng đầu và mặt cho bé. Vết thương phải dùng đến… 7m chỉ để khâu”, bác sĩ Hằng cho biết.

Hai trường hợp trẻ bị chó cắn khác là bé trai 18 tháng (ngụ Bình Dương), vô tình vấp phải chó khi chó đang ngủ và bị chó cắn vào mặt bé; và bé gái 19 tháng (ngụ Tây Ninh) cũng bị chó cắn vào mặt khi bé đến gần con chó trong lúc chó đang ăn. Bé gái ngụ Tây Ninh này cũng phải mổ cấp cứu ngay trong đêm. Các bác sĩ phải mất 3 giờ để khâu vết thương trên mặt bé, với 5m chỉ.

Bác sĩ Hằng nhận định, ở người lớn thường là chó cắn chân tay, trẻ em độ cao đầu mặt bé tương ứng với tầm miệng và chân chó nên thường bị chó cắn ngay vùng đầu mặt, gây tổn thương đầu mặt khá cao.

“Tính chất vết thương bị chó cắn thường rất dơ, dập nát do răng cắn và móng vuốt chó cào cấu, đụng dập do va đập. Vết thương rách nát, thiếu hổng nhiều vị trí, ảnh hưởng nhiều cơ quan (mặt, mắt mũi, miệng, tai, đầu…), dễ nhiễm tạp khuẩn, virus dại từ nước bọt, uốn ván từ móng vuốt chó… Vì vậy, việc điều trị phức tạp, để lại sẹo xấu, sẹo co kéo, sang chấn tâm lý, tổn thương các cơ quan vùng mặt, ảnh hưởng thẩm mỹ chức năng sau này”, bác sĩ Hằng cho biết.