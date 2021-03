Chuyên gia dinh dưỡng nói về 'cách uống cà phê tốt nhất để giảm cân'

Cà phê rất tốt cho sức khỏe

Cà phê giúp cải thiện tâm trạng của bạn, là một nguồn chất chống ô xy hóa tốt và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Chuyên gia Katzman cho rằng cà phê làm tăng sự trao đổi chất của bạn, có thể giúp bạn giảm cân. "Và nó có thể giúp bạn tăng sức chịu đựng hơn để tập thể dục", cô Katzman nói thêm.

Nhưng nên là cà phê đen

Điều cần lưu ý ở đây là hãy thận trọng với cách bạn uống cà phê. Cách thực sự duy nhất để gặt hái những lợi ích sức khỏe từ cà phê đó là uống cà phê đen, theo Eat This, Not That!

"Một khi bạn bắt đầu thêm sữa, đường hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến cà phê sữa thì bạn đang mâu thuẫn với lợi ích sức khỏe", cô Katzman nhấn mạnh.

Cà phê Ảnh: Shutterstock

Với nhiều chất phụ gia và các thành phần có đường, bạn đang thêm các chất gây viêm vào một loại nước giải khát giàu chất chống ô xy hóa và chống viêm một cách tự nhiên.

Sữa và đường bổ sung làm tăng calo, có thể làm giảm mục tiêu giảm cân của bạn, nhưng điều đáng lo hơn là vị ngọt sẽ khiến bạn thèm ngọt hơn. Vì vậy, sau khi nhấm nháp ly latte (cà phê sữa) đường, nhiều khả năng bạn sẽ muốn thưởng thức ổ bánh mì chanh được bán cùng với nó.

Phải thừa nhận rằng cà phê đen không phải là hương vị hấp dẫn nhất đối với tất cả mọi người. Cô Katzman cho biết đối với nhiều khách hàng, khi thay đổi sang chế độ ăn uống lành mạnh, thì việc uống cà phê đen và không ăn pho mát là hai thách thức lớn nhất, theo Eat This, Not That!

Hãy thử cho cà phê đen vào sữa yến mạch

Đối với nhiều người, để có thể uống cà phê đen, cô Katzman khuyên bạn nên uống sữa yến mạch với cà phê đen.

Cô Katzman nói: Sữa yến mạch có chất kem tự nhiên hơn so với các loại sữa có nguồn gốc thực vật khác. Tôi nói với khách hàng hãy cho một lượng cà phê đen vừa đủ vào sữa yến mạch trong tuần đầu tiên, và dần dần dùng ít sữa yến mạch hơn.

“Sữa yến mạch không tạo ra hoặc phá vỡ lợi ích sức khỏe của cà phê. Cuối cùng, khi khách hàng uống ít sữa yến mạch, họ đã quen với hương vị của cà phê đen", cô Katzman cho biết, theo Eat This, Not That!