Chuyên gia khuyên 12 nhóm người này nên hạn chế uống cà phê

Nhưng đối với một số người, cà phê có thể có nhiều tác dụng tiêu cực hơn là tích cực. Eat This, Not That! đã hỏi các chuyên gia dinh dưỡng về những người nên hạn chế uống cà phê để có sức khỏe tốt hơn, và đây là những gì họ nói.

1. Người có IBS

Angel Planells, chuyên gia dinh dưỡng có đăng ký tại Seattle và là người phát ngôn của National Media Spokesperson for the Academy of Nutrition & Dietetics (Mỹ), cho biết: “Caffein có thể làm tăng sự đều đặn của ruột, bao gồm tăng nguy cơ tiêu chảy (một triệu chứng chính của hội chứng ruột kích thích hoặc IBS). Vì vậy, nếu bạn bị IBS, bạn nên hạn chế hoặc tránh đồ uống có chứa caffein".

2. Người bị bệnh tăng nhãn áp

"Áp lực nội nhãn tăng lên đối với những người bị bệnh tăng nhãn áp khi tiêu thụ cà phê (theo một nghiên cứu gần đây). Vì vậy người ta khuyến khích hạn chế hoặc tránh đồ uống có chứa caffein, nhưng cần có nhiều nghiên cứu hơn được đảm bảo", chuyên gia dinh dưỡng Planells nói.

3. Người có bàng quang hoạt động quá mức

Cà phê có thể được pha thành nhiều loại theo yêu cầu Shuttertock

Sue Heikkinen, chuyên gia dinh dưỡng của MyNetDiary, cho biết: "Tất cả chúng ta đều biết tốt nhất là nên tránh uống một tách cà phê lớn trước một chuyến đi dài, đặc biệt là nếu thời gian vào nhà vệ sinh bị hạn chế. Việc tiêu thụ caffein có thể làm tăng cả tần suất đi tiểu và tiểu gấp”, theo Eat This, Not That!

Chuyên gia cho biết thêm: "Nếu bạn không thường xuyên uống cà phê, bạn có thể thậm chí còn nhạy cảm hơn với hiệu ứng này".

4. Những người bị bệnh tim, như loạn nhịp tim

Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký Kelli McGrane (Mỹ) cho biết: “Vì caffein từ cà phê có thể gây tăng huyết áp và nhịp tim tạm thời, nên điều quan trọng đối với bất kỳ ai có bệnh tim từ trước là phải nói chuyện với bác sĩ về việc tiêu thụ bao nhiêu cà phê là an toàn”.

5. Người đang mang thai

Chuyên gia dinh dưỡng Heikkinen cho biết: “Một đánh giá năm 2020 được công bố trên Tạp chí Y học Anh đã kết luận rằng không có mức tiêu thụ caffein an toàn trong thai kỳ. Phụ nữ mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ về lượng caffein họ có thể tiêu thụ".

6. Người đang cho con bú

Chuyên gia Planells nói: “Vì caffein là một chất kích thích và lợi tiểu, nên người mẹ đang cho con bú có thể có nguy cơ bị mất nước. Hiệp hội Thai sản Mỹ đề nghị tránh caffein càng nhiều càng tốt trong thời kỳ mang thai và cho con bú".

7. Người bị rối loạn giấc ngủ

Chuyên gia Heikkinen nói: “Có thể hiểu được lý do để uống một tách cà phê (hoặc nhiều hơn) sau một đêm ngủ không ngon giấc, nhưng thói quen uống cà phê của bạn có thể kéo dài chu kỳ ngủ kém và mệt mỏi. Ngay cả khi bạn không nghĩ rằng cà phê buổi chiều ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, nó thực sự có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Hãy tránh caffein ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ, theo khuyến cáo của Sleep Foundation".

8. Những người có mức độ lo lắng cao hoặc dễ bị hoảng loạn

Chuyên gia McGrane nói: “Caffein là một chất kích thích, có thể làm trầm trọng thêm sự lo lắng ở một số người. Nếu bạn thường xuyên trải qua các cơn lo lắng hoặc hoảng sợ, bạn có thể cân nhắc việc tránh hoặc giảm lượng cà phê có chứa caffein của mình".

9. Người bị tiêu chảy

Tách cà phê espresso Shuttertock

Nếu bạn đang phải vật lộn với chứng tiêu chảy thì không nên dùng cà phê. Cà phê decaf có thể ít vấn đề hơn, mặc dù chất lỏng nóng nói chung có xu hướng kích thích ruột, chuyên gia Heikkinen cho biết.

10. Người bị động kinh

Chuyên gia Planells cho biết: Những phát hiện gần đây cho thấy uống nhiều cà phê có liên quan đến việc tăng tần suất co giật. Nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn.

Hãy cân nhắc trao đổi với bác sĩ thần kinh về lượng caffein của bạn nếu bạn bị động kinh.

11. Trẻ em dưới 12 tuổi

Chuyên gia McGrane nói: “Mặc dù caffein có thể khiến bất kỳ ai trong chúng ta hơi bồn chồn, nhưng nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ đáng chú ý và thậm chí nghiêm trọng hơn ở liều lượng nhỏ hơn ở trẻ em. Ví dụ, quá nhiều caffein ở trẻ em có thể dẫn đến tăng nhịp tim, tăng cảm giác lo lắng, khó tập trung và đau bụng".

12. Người bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

Chuyên gia Heikkinen cho biết: “Caffein có thể nới lỏng cơ vòng thực quản dưới, là van giữa thực quản và dạ dày. Nếu bạn bị GERD, hãy xem việc chuyển sang cà phê decaf có giúp ích gì không, hoặc có thể bỏ cà phê”, theo Eat This, Not That!