Khoa học nói gì về cách uống cà phê nguy hiểm nhất?

Cà phê không lọc có chứa các chất làm tăng cholesterol trong máu

Nếu bạn thường xuyên sử dụng máy ép để chuẩn bị tách cà phê, bạn có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể về lâu dài, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The European Journal of Preventive Cardiology.

Tác giả nghiên cứu Dag Thelle, giáo sư cấp cao thuộc khoa y tế cộng đồng và sức khỏe cộng đồng của Đại học Gothenburg (Thụy Điển), giải thích: “Cà phê không lọc có chứa các chất làm tăng cholesterol trong máu. Sử dụng một bộ lọc (filter) sẽ loại bỏ những thứ này và làm giảm nguy cơ đau tim và tử vong sớm", theo Eat This, Not That!

Một số nơi trên thế giới uống cà phê bằng cách đun sôi cà phê bột với nước không bao giờ đi qua bộ lọc. Tất cả những loại cà phê không có màng lọc này đều "chứa lượng cafestol và kahweol cao hơn - những chất hóa học được tìm thấy trong các giọt dầu trôi trong cà phê và cả trong cặn", chuyên gia Lisa Drayer nói với CNN.

"Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chất này có thể làm tăng mức chất béo trung tính và mức cholesterol LDL. Vì vậy, hãy gắn bó với cà phê đã được lọc, chẳng hạn như bộ lọc giấy mà bạn sẽ sử dụng trong cà phê pha nhỏ giọt, có thể giúp giữ lại các hóa chất này", chuyên gia Lisa Drayer nói, theo Eat This, Not That!

Đối với nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tim mạch Phòng ngừa châu Âu, các nhà nghiên cứu bắt đầu điều tra xem liệu bất kỳ phương pháp pha cà phê cụ thể nào có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm, bệnh tim và đột quỵ cao hơn hay không.

Hơn 500.000 người trưởng thành Na Uy trong độ tuổi từ 20 đến 79 đã tham gia vào nghiên cứu, họ được yêu cầu điền vào các cuộc khảo sát trong hai thập niên. Trong khoảng thời gian này, khoảng 12.000 người tham gia đã chết vì bệnh tim, 6.000 người chết vì thiếu máu cơ tim và gần 3.000 người chết vì đột quỵ.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia uống cà phê lọc có nguy cơ chết sớm ít hơn 15%. Những người uống từ 1 đến 4 tách cà phê mỗi ngày có tỷ lệ tử vong nói chung là thấp nhất - và điều đó bao gồm cả những người hoàn toàn không uống cà phê.

"Việc phát hiện những người uống đồ uống đã lọc có kết quả tốt hơn một chút so với những người không uống cà phê hoàn toàn không thể giải thích bằng bất kỳ biến số nào khác như tuổi tác, giới tính hoặc thói quen lối sống. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng quan sát này là đúng", giáo sư Dag Thelle cho biết.

Trong khi đó, những người uống cà phê không lọc lại không may mắn như vậy. Kết quả nghiên cứu về cà phê không lọc, với những gì một số chuyên gia y tế đã nói trong nhiều năm về việc tiêu thụ cà phê vừa phải, là uống cà phê có ảnh hưởng đến sức khỏe, theo Eat This, Not That!

Để tìm hiểu một số lợi ích của việc uống cà phê lọc (và không uống quá nhiều - hãy tuân thủ Hướng dẫn Chế độ ăn uống 2015-2020 cho người Mỹ khuyến nghị không quá 3 đến 5 tách cà phê mỗi ngày), Eat This, Not That! đã liệt kê một số lợi ích dưới đây.

1. Cà phê có thể thúc đẩy quá trình tập luyện của bạn

Theo một phân tích tổng hợp của hơn 300 nghiên cứu về chủ đề này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ caffeine trước khi tập thể dục có thể tăng cường sức bền tim mạch và tăng cường rèn luyện sức mạnh.

Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS đã đặc biệt lưu ý rằng cà phê làm tăng hiệu suất thể thao . “Caffeine đặc biệt hữu ích cho những người tập thể hình”, Kelli McGrane, thạc sĩ, chuyên gia dinh dưỡng nói với Eat This, Not That!

2. Tăng cường sức khỏe não bộ của bạn

Cà phê có thể giúp bạn tăng cường sức khỏe não bộ Ảnh minh họa: Shutterstock

Trong quá khứ, cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson, và theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers of Neuroscience, các nhà khoa học cho rằng họ biết tại sao.

Khi hạt cà phê được rang, chúng tạo ra một tập hợp các hợp chất gọi là phenylindanes, đã được chứng minh là giúp bảo vệ chống lại sự tích tụ quá mức của protein trong não được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc suy giảm chức năng não.

3. Giúp bạn hạnh phúc hơn

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ), uống cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ trầm cảm ở phụ nữ.

4. Có thể giúp bạn đốt cháy chất béo