Chuyên gia nói về 6 triệu chứng của bệnh viêm mạn tính, chớ xem thường!

Viêm có thể chỉ là một trong những thuật ngữ đáng sợ nhất trong thế giới y tế hiện nay.

Tình trạng viêm xảy ra một cách tự nhiên sau khi một chất lạ hoặc chất có hại xâm nhập vào cơ thể, chẳng hạn như qua vết thương hở. Tình trạng viêm kéo dài cuối cùng có thể gây ra một số bệnh và tình trạng sau này.

Viêm cấp tính và mạn tính

"Viêm cấp tính là cách cơ thể tự bảo vệ, như khi bạn bị sốt khi bị ốm hoặc thậm chí mẩn đỏ xung quanh mụn", Alexandra Sowa, bác sĩ được chứng nhận kép về nội khoa và béo phì, giảng viên lâm sàng của y khoa tại NYU Langone, và là người sáng lập SoWell Health, cho biết, theo Eat This, Not That!

"Nhưng đôi khi các con đường gây viêm trong cơ thể được điều chỉnh vượt quá giai đoạn cấp tính đến vài tháng hoặc vài năm, và nó chuyển thành viêm mạn tính", bác sĩ Sowa nói thêm.

Viêm mạn tính có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn nếu không được giải quyết, cụ thể là bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tự miễn dịch, ung thư và thậm chí là bệnh Alzheimer.

Vậy, nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm mạn tính? Bác sĩ Sowa nói rằng chế độ ăn uống là nguyên nhân chính gây ra chứng viêm mạn tính, tuy nhiên, một số yếu tố lối sống khác cũng là thủ phạm, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu và căng thẳng không được kiểm soát.

Dưới đây, bác sĩ Sowa và hai chuyên gia sức khỏe khác chỉ ra 6 triệu chứng bạn có thể gặp phải khi đối phó với chứng viêm mạn tính và đưa ra 3 lời khuyên hữu ích về cách bạn có thể đảo ngược nó, theo Eat This, Not That!

1. Táo bón

Chuyên gia Ashley Kitchens cho biết táo bón thường xuyên là một dấu hiệu chính cho thấy cơ thể bạn có thể đang đối phó với chứng viêm mạn tính.

Kitchens nói: “Một người bị táo bón khi họ đi tiêu ít hơn 3 lần một tuần. Những lần đi tiêu này có thể tạo ra phân khô cứng, khó đi hoặc đau đớn”.

2. Tiêu chảy

“Tiêu chảy không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của bệnh viêm ruột”, chuyên gia Cedrina Calder và là thành viên hội đồng xét duyệt y khoa của Eat This, Not That! cho biết.

"Ngoài tiêu chảy, các bệnh viêm ruột như bệnh Crohn và viêm loét đại tràng có thể gây đau bụng, mệt mỏi, có máu trong phân và giảm cân", chuyên gia Kitchens cho biết.

Bạn không chắc liệu mình có bị tiêu chảy hay chỉ là phân lỏng? Kitchens giải thích rằng tiêu chảy được mô tả là phân vừa lỏng vừa nhiều nước và thường đi kèm với cảm giác cấp bách hơn, có nghĩa là bạn phải "đi" ngay lập tức.

3. Cân nặng dao động thường xuyên

Nên theo dõi cân nặng thường xuyên để phát hiện sớm sự bất thường Shuttertock

Một dấu hiệu khác của viêm mạn tính? Cân nặng dao động thường xuyên.

Chuyên gia Kitchens cho biết: “Một người có sự dao động về cân nặng khi cơ thể họ tăng hoặc giảm cân một cách bất thường. Triệu chứng này có thể đi kèm với các vấn đề tiêu hóa khác như táo bón hoặc tiêu chảy".

Trên thực tế, như bác sĩ Sowa đã chỉ ra, việc mang vác quá nặng có thể là nguyên nhân gây ra chứng viêm mạn tính.

Bác sĩ Sowa nói: "Cân nặng quá mức thường liên quan đến tình trạng kháng insulin, một nguyên nhân khác gây ra chứng viêm mạn tính. Khi tình trạng viêm do kháng insulin phát triển, mọi người thường cảm thấy mệt mỏi, tăng cân, đói và thay đổi tâm trạng. Sự phát triển của nó thường tinh vi, và ban đầu không có tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng hậu quả bệnh mạn tính lâu dài của nó là đáng kể".

4. Khó thở

Chuyên gia Calder nói: “Khó thở là một triệu chứng rất phổ biến của các bệnh phổi mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Nhiều người bị bệnh phổi mạn tính cũng bị ho mạn tính và thở khò khè".

5. Mệt mỏi

Chuyên gia Calder nói: “Cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường có thể là dấu hiệu của chứng viêm mạn tính. Mệt mỏi là một triệu chứng phổ biến có thể xảy ra trong một số bệnh viêm mạn tính khác nhau".

6. Đau cơ thể

Chuyên gia Calder nói: “Đau toàn thân có thể là một triệu chứng của chứng viêm mạn tính. Các bệnh viêm mạn tính ảnh hưởng đến cơ, khớp hoặc cột sống có thể gây đau toàn thân", theo Eat This, Not That!