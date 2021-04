Chuyên gia nói về 7 ‘lầm tưởng’ và sự thật về cà phê

Cho dù bạn đang uống cà phê để thưởng thức, tăng cường năng lượng hay chỉ đơn giản là để làm ấm cơ thể, cà phê đã trở nên phổ biến trong xã hội. Tuy nhiên, có những “huyền thoại” về cà phê mà mọi người tin thật, nhưng sự thật không phải vậy. Dưới đây là 7 điều như thế, theo Eat This, Not That!

1.Nếu bị tiểu đường, bạn không thể uống cà phê

Tin hay không tùy bạn, uống nhiều cà phê làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường của một người.

Roxana Ehsani, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và Người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống (Mỹ) cho biết: “Nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 của một người giảm 7% trên 1 tách cà phê mỗi ngày. Những người tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường nên xem xét thêm một tách cà phê vào ngày của họ. Giảm lượng cà phê có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ngay cả cà phê không chứa caffein cũng có tác dụng giảm bệnh tiểu đường tương tự".

Chỉ cần cảnh giác với việc gọi một tách cà phê có thêm đường, xi rô và/hoặc kem, vì những thứ này sẽ khiến tách cà phê của bạn không tốt cho sức khỏe

Ehsani nói: “Thay vào đó, hãy chọn cà phê đen hoặc cà phê với một ít sữa ít béo hoặc sữa không phải là sữa thay thế”.

2. Cà phê hòa tan không có lợi cho sức khỏe

Carissa Galloway, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và cố vấn dinh dưỡng Premier Protein, cho biết: “Một số người tin rằng cà phê hòa tan do cách chế biến sẽ làm mất đi các hợp chất có lợi tự nhiên của cà phê, nhưng điều này không đúng. Cà phê có liên quan đến nguồn cung cấp dồi dào chất chống ô xy hóa và mặc dù cà phê hòa tan có thể không có nồng độ cao như cà phê pha, nhưng những chất chống ô xy hóa đó vẫn tồn tại”, theo Eat This, Not That!

3. Cà phê làm cơ thể mất nước

Amy Shapiro, chuyên gia dinh dưỡng và là đối tác của Daily Harvest Nutrition Partner cho biết: “Cà phê là một chất lợi tiểu nhẹ… tuy nhiên, vì nó là một chất lỏng, tác dụng lợi tiểu được cân bằng bởi lượng nước mà nó chứa".

Trong một nghiên cứu được công bố trên PLOS One, các nhà nghiên cứu đã xem xét máu và nước tiểu của những người tham gia uống cà phê hoặc một lượng nước tương đương trong khoảng thời gian ba ngày và không tìm thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ hydrat hóa.

4. Không nên uống cà phê trước khi hoạt động thể chất

Chuyên gia Ehsani cho biết: “Cà phê là một chất tăng cường hiệu suất, còn được gọi là một chất hỗ trợ làm việc hiệu quả. Bằng cách bổ sung caffeine trước hoặc trong khi tập luyện, các vận động viên có thể thấy sự gia tăng cả về thể chất và tinh thần”.

Trước khi quyết định uống một hoặc hai tách cà phê trước một trận đấu, cuộc đua hoặc sự kiện lớn, hãy nhớ thử trước.

Chuyên gia Ehsani cho biết: “Quy tắc chung là tiêu thụ 2-6 miligram caffein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, vì vậy đối với một người nặng 150 pound (68 kg), hãy uống 1 đến 3 tách cà phê pha 1 giờ trước khi bạn hoạt động thể chất”.

5. Thức uống cà phê ngon chỉ là calo rỗng

Bản thân cà phê có lượng calo rất thấp, khoảng 1 calo cho mỗi tách cà phê đen. Do đó, vấn đề không phải là cà phê mà là những gì bạn cho vào tách cà phê.

6. Làm trì trệ sự phát triển của thanh thiếu niên

"Nghiên cứu ban đầu được thực hiện trên những người cao tuổi có dấu hiệu loãng xương; tuy nhiên, họ không tiêu thụ đủ canxi. Cà phê đã được chứng minh là làm giảm sự hấp thụ canxi, nhưng 1-2 muỗng canh sữa là đủ để cân bằng điều đó. Vì vậy, nếu thanh thiếu niên cần được tăng cường, khuyến nghị của tôi là hãy đảm bảo rằng họ tránh đường!", chuyên gia Shapiro nói.

7. Cà phê không tốt cho sức khỏe

"Cà phê chứa chất chống ô xy hóa , kali, niacin và magiê. Cà phê là nguồn cung cấp chất chống ôxy hóa hàng đầu trong chế độ ăn của người Mỹ!", chuyên gia Ehsani nói.

"Uống cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2, giảm nguy cơ bệnh chuyển hóa, giảm nguy cơ phát triển bệnh gan, giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson, giảm nguy cơ trầm cảm và bệnh Alzheimer", chuyên gia Ehsani nói thêm, theo Eat This, Not That!