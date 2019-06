Chuyên gia tiết lộ 5 loại trái cây có thể ngăn chặn hói đầu

Nhưng các loại rụng tóc gây ra bởi tình trạng da đầu không lành mạnh, có thể phòng ngừa được nhiều hơn.

Nếu lượng dinh dưỡng của bạn là tối ưu, nó có thể đóng một vai trò thực sự trong việc giữ cho tóc và da đầu của bạn trong tình trạng tốt.

Và một số loại trái cây đặc biệt tốt trong việc cung cấp chất dinh dưỡng cho các nang tóc của bạn.

Sau đây, tiến sĩ Bizrah tiết lộ một số loại trái cây chính có thể giúp ích, theo Daily Mail.

1. Đu đủ

Đu đủ có nhiều vitamin C - với một quả đu đủ lớn chứa 235 miligam vitamin C, gấp hơn hai lần một quả cam. Vitamin C thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen.

Tiến sĩ Bizrah cho biết: Collagen không chỉ là nền tảng để tạo ra mái tóc mới, nó còn giúp giữ lớp hạ bì - lớp giữa của làn da chứa gốc của từng sợi tóc - cũng mạnh mẽ và khỏe mạnh.

Đu đủ cũng rất giàu kali, mà thiếu kali có thể dẫn đến rụng tóc

2. Dứa

Tiến sĩ Bizrah nói: Hầu hết mọi người đều biết về "gốc tự do" - các nguyên tử không ổn định phát triển trong cơ thể và có thể làm hỏng các tế bào, gây bệnh và lão hóa.

Chính các gốc tự do cũng có thể làm hỏng nang tóc, và người lớn tuổi đặc biệt dễ mắc. Để chống lại các gốc tự do này, cơ thể cần chất chống ô xy hóa.

Dứa không chỉ giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, mangan và vitamin B6, chúng còn tràn ngập các chất chống ô xy hóa được gọi là flavonoid và axit phenolic.

Các chất chống ô xy hóa được tìm thấy trong dứa cũng tồn tại lâu hơn so với các chất chống ô xy hóa trong các thực phẩm khác, làm cho chúng đặc biệt hiệu quả, theo Daily Mail.

3. Trái đào

Theo tiến sĩ Bizrah, để duy trì một mái tóc khỏe mạnh, da đầu cần phải có đủ độ ẩm. Da đầu chứa các tuyến bã nhờn, một loại dầu tự nhiên giúp bôi trơn các sợi tóc khi phát triển. Nếu không có đủ bã nhờn dưỡng ẩm này trên tóc, da đầu sẽ bị ảnh hưởng.

Quả đào giàu vitamin A và C, cơ thể là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời.

Trong khi các bằng chứng khoa học còn thiếu, nhiều người cũng sử dụng nước ép đào như một giải pháp tại chỗ, bôi nó lên da đầu để tránh rụng tóc, theo Daily Mail.

4. Kiwi

Kiwi chứa hàm lượng vitamin A, vitamin E, vitamin K và chất chống ô xy hóa flavonoid tốt như beta-carotene, lutein và xanthin.

Kiwi chứa nhiều vitamin C, rất tốt cho việc sản xuất collagen, cũng như a xít béo omega-3 cung cấp độ ẩm.

Quan trọng hơn đối với sức khỏe, kiwi cũng rất giàu khoáng chất như kẽm, magiê và phốt pho. Những thứ này giúp thúc đẩy lưu thông máu đầy đủ ở da đầu, do đó củng cố tóc từ gốc, theo Daily Mail.

Kiwi cũng rất giàu đồng, có thể giúp tóc giữ được màu sắc tự nhiên và không bị bạc.

5. Táo

Theo các nhà khoa học, từ Phòng thí nghiệm nghiên cứu Tsukuba ở Tsukuba (Nhật Bản), táo có chứa Procyanidin B-2, một hợp chất có thể hỗ trợ sự phát triển của tóc mới

Táo còn chứa vitamin A, B và C, cần thiết giúp duy trì da đầu khỏe mạnh và ngăn ngừa gàu. Táo cũng chứa nhiều chất chống ô xy hóa và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào.

Để có mái tóc khỏe mạnh, chắc chắn không có hại gì khi ăn một quả táo mỗi ngày, theo Daily Mail.