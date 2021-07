Chuyện lạ: Bị ong bắp cày chích vào chân, vết sưng nặng đến mức nứt xương

Cô Hannah, 22 tuổi, sống ở thành phố London (Anh). Sự việc xảy ra vào ngày 4.7, khi cô nằm ngủ trong sân nhà mình, theo Daily Star.

“Tôi ngủ thiếp đi ngoài sân và giật mình vì cơn đau nhói ở chân. Tôi hét lên vì vết chích. Một trong những người bạn ở cùng nhà đã bắt được thủ phạm”, cô Hannah kể lại.

Đó là một con ong lớn có sọc vàng đen. Sau khi bị bắt, con ong được cho vào một 1 hộp thủy tỉnh nhỏ.

Trong vài ngày đầu, cô không điều trị vết ong chích vì nghĩ nó có thể tự khỏi. Nhưng việc này đã không xảy ra, vết sưng bắt đầu ngày càng nghiêm trọng.

Cô đăng hình ảnh con ong lên trang TikTok và hỏi mọi người đây là ong gì. Hannah nhận được câu trả lời đó là ong bắp cày , một trong những loài ong lớn và nguy hiểm nhất.

Vết chích trên cổ chân trái sưng lớn khiến cô vô cùng khó chịu. Không lâu sau, vết sưng bắt đầu chuyển sang màu tím.

Cô Hannah lại đăng ảnh vết sưng trên cổ chân lên TikTok . Lúc đó, cổ chân cô đã sưng to bằng gấp đôi kích thước bình thường. Nhiều người xem video đã yêu cầu cô khẩn cấp đến bệnh viện kiểm tra.

“Hãy đến bệnh viện ngay! Đó là một con ong bắp cày khổng lồ, một trong những loài ong hung hăng, nguy hiểm và độc nhất hiện nay”, một người viết.

Cô nghĩ vết sưng nghiêm trọng như vậy có thể không chỉ do ong chích mà còn bị nhiễm trùng. Đây là điều thực sự tệ. Nhưng tại bệnh viện, kết quả còn tệ hơn khi ảnh chụp X-quang cho thấy xương mác, phần gần cổ chân trái, đã bị nứt gãy do vết sưng quá nghiêm trọng. Bác sĩ đã bó bột cho cô Hannah. Nhưng sau đó, bột cũng bị vỡ do vết sưng quá lớn.