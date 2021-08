Cô gái trẻ đọc kinh suốt 3 giờ phẫu thuật não

Ca phẫu thuật kỳ lạ này được thực hiện tại Viện Khoa học Y khoa toàn Ấn Độ ở thành phố Delhi (Ấn Độ). Tên của nữ bênh nhân không được tiết lộ, chỉ biết cô đang có ước mơ trở thành giáo viên, theo The Times Of India.

Cô được chẩn đoán mắc khối u não nguy hiểm và phải phẫu thuật. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ cần phải biết rõ tình trạng của cô để tránh việc phẫu thuật não làm tổn hại đến các chức năng của cơ thể. Do đó, họ cần phải giữ tỉnh táo thay vì gây mê.

Đây là ca phẫu thuật phức tạp và được thực hiện trong 3 giờ. Ca phẫu thuật do các bác sĩ tại khoa thần kinh của bệnh viện thực hiện vào ngày 23.7, đứng đầu nhóm phẫu thuật là bác sĩ Deepak Gupta.

Bác sĩ đã tiêm thuốc gây tê cục bộ và thuốc giảm đau ở da đầu. Suốt thời gian phẫu thuật, cô gái trẻ được yêu cầu đọc đi đọc lại 40 câu trong kinh Hanuman Chalisa của đạo Hindu . Đây là một phần quan trọng của cuộc phẫu thuật này. Khi cô còn đọc được kinh trôi chảy tức là những vùng não quan trọng của cô không bị tổn thương do cắt khối u não gây ra.

May mắn là ca phẫu thuật thành công. Nữ bệnh nhân hiện vẫn được theo dõi sức khỏe và sẽ sớm xuất viện, theo The Times Of India.