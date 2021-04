Có thể ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt 'chết người' bằng điều này

Theo một lối sống lành mạnh - chẳng hạn như ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên - có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt gây tử vong ở những người đàn ông có khuynh hướng di truyền với nó, một nghiên cứu mới cho thấy, theo Eat This, Not That!

Các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện Phụ nữ và Brigham và Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan ở Boston (Mỹ) đã xem xét dữ liệu di truyền của gần 10.500 nam giới - 2.100 người phát triển ung thư tuyến tiền liệt trong thời gian theo dõi trung bình là 18 năm và gần 240 người bị ung thư tuyến tiền liệt gây tử vong trong thời gian theo dõi trung bình là 22 năm.

Nghiên cứu chia những người tham gia thành bốn nhóm bằng nhau. Nam giới có nguy cơ di truyền cao nhất có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 5,4 lần và nguy cơ tử vong vì bệnh này cao hơn 3,5 lần so với nam giới có nguy cơ di truyền thấp nhất.

Ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt Ảnh minh họa: Shutterstock

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bằng cách tuân theo một lối sống lành mạnh, những người đàn ông có nguy cơ di truyền cao nhất về ung thư tuyến tiền liệt gây tử vong có thể giảm nguy cơ của họ xuống 50%, so với 6% đối với những người đàn ông có nguy cơ cao có lối sống kém lành mạnh nhất và 3% đối với tất cả những người tham gia nghiên cứu, theo Eat This, Not That!

Nam giới có nguy cơ mắc bệnh được hưởng lợi từ việc khám sàng lọc, ăn kiêng

Các phát hiện đã được trình bày gần đây trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AACR).

Đồng tác giả nghiên cứu Anna Plym cho biết: “Nguy cơ di truyền quá mức của ung thư tuyến tiền liệt gây chết người có thể bị “cản lại” bằng cách tuân thủ một lối sống lành mạnh. Phát hiện của chúng tôi bổ sung bằng chứng hiện tại cho thấy nam giới có nguy cơ di truyền cao có thể được hưởng lợi từ chương trình tầm soát ung thư tuyến tiền liệt mục tiêu, nhằm phát hiện ung thư tuyến tiền liệt có khả năng gây chết người trong khi vẫn có thể chữa khỏi".

Di truyền được cho là chiếm 58% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, các yếu tố nguy cơ khác bao gồm tuổi tác (phổ biến hơn ở nam giới sau 50 tuổi, với 60% trường hợp được phát hiện sau 65 tuổi) và chủng tộc hoặc dân tộc (đàn ông Mỹ gốc Phi và Caribbean có nguy cơ cao hơn).

Các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn như chế độ ăn uống, cân nặng, tiếp xúc với hóa chất và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, thì ít rõ ràng hơn.

Các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt là gì?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nói rằng 13 trong số 100 người đàn ông Mỹ sẽ phát triển ung thư tuyến tiền liệt trong suốt cuộc đời của họ.

Các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt bao gồm khó khăn hoặc đau khi đi tiểu, đi tiểu thường xuyên, có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch, xuất tinh đau hoặc đau ở lưng, hông hoặc xương chậu không biến mất, theo Eat This, Not That!