Chế độ ăn kiêng này giúp bạn sống thọ hơn

Những người trưởng thành ở tuổi trung niên, những người ngay từ đầu chưa bao giờ tự cho mình là "những người có sức khỏe " có thể cảm thấy như đã đến lúc phải thay đổi lối sống.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ Hiệp hội Y tế Mỹ (AHA) cho thấy rằng thời điểm này trong cuộc đời có thể là thời điểm hoàn hảo để tạo ra một kế hoạch ăn uống lành mạnh và bắt đầu một thói quen tập thể dục mới.

Sử dụng dữ liệu từ Nghiên cứu Tim Framingham được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nghiên cứu mới cho thấy ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên ở tuổi trung niên có thể có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch của bạn trong những năm tháng vàng son, theo Eat This, Not That!

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy việc áp dụng hai thói quen lối sống này có thể làm giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, một nhóm các tình trạng có hại có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ và các bệnh tim nghiêm trọng khác.

Nên ăn gì nếu muốn bảo vệ tim mạch?

"Tôi khuyên bạn nên ăn nhiều loại trái cây và rau quả", Penny Kris-Etherton, tiến sĩ, chuyên gia tình nguyện của AHA, đồng thời là cựu Chủ tịch Hội đồng về Lối sống và Sức khỏe Tim mạch của AHA, nói với Eat This, Not That!

"Nhưng, bạn biết đấy, bạn cũng phải ăn những thứ khác... như ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch và hạt", tiến sĩ Kris-Etherton nói thêm.

Tiến sĩ Kris-Etherton cũng khuyên bạn nên tập trung vào việc đưa các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác vào chế độ ăn uống của bạn như các loại quả hạch và bơ hạt, chẳng hạn như bơ hạnh nhân và bơ hạt hướng dương.

Không nghi ngờ gì nữa, việc tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh có nguồn gốc từ thực vật sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn đang nấu ăn ở nhà. Nếu bạn đang dùng bữa tại nhà hàng, có thể sẽ khó khăn hơn một chút khi tìm thực phẩm lành mạnh trong thực đơn mà không có gia vị mặn và nước sốt có đường.

Tuy nhiên, tiến sĩ Kris-Etherton trấn an rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Bà nói: “Nhiều nhà hàng hiện nay đang đưa một số loại ngũ cốc cổ xưa vào thực đơn của họ, và một loại đặc biệt là quinoa. Đó sẽ là một món ăn phụ thực sự tốt hoặc một món ăn chính, cùng với các loại thực phẩm giàu protein nạc và trái cây và rau quả", theo Eat This, Not That!

Đừng quên các bài tập thể dục

Tất nhiên, chế độ ăn uống chỉ là một phần, phần còn lại là tập thể dục và giữ cho các bài tập của bạn đa dạng.

Tiến sĩ Kris-Etherton nói: “Mọi người cần các bài tập tăng cường nhịp hô hấp và nhịp tim, và cả các bài tập rèn luyện sức mạnh. Vì vậy mọi người nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, và đó là hoạt động thể chất vừa phải, như đi bộ, chạy bộ... Sau đó, đừng quên rèn luyện sức mạnh hai lần mỗi tuần".

Tiến sĩ Kris-Etherton cũng lưu ý rằng mặc dù hiệp hội chưa đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về thời gian bạn nên dành cho việc tập luyện sức mạnh, nhưng đó phải là một phần quan trọng trong thói quen tập thể dục của bạn, theo Eat This, Not That!