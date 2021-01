Đây là chế độ ăn kiêng tốt nhất cho năm 2021

Năm thứ tư liên tiếp, chế độ ăn Địa Trung Hải đã được Tạp chí Tin tức & Thế giới của Mỹ trao tặng vị trí số 1 trong số các chế độ ăn kiêng tốt nhất để có sức khỏe tối ưu.

Trong khi các chế độ ăn kiêng lỗi mốt xuất hiện và biến mất, cộng đồng khoa học vẫn nhất trí cao về những loại thực phẩm có lợi nhất cho tuổi thọ và sức khỏe của chúng ta.

Để đạt được mục tiêu đó, tạp chí trên đã tham khảo ý kiến của một hội đồng chuyên gia trong các lĩnh vực bệnh tim và tiểu đường, dinh dưỡng, chế độ ăn uống, tâm lý thực phẩm, béo phì, và xem xét các nghiên cứu mới nhất để đưa ra chế độ ăn uống tốt nhất hiện nay mà con người biết, theo Eat This, Not That!

Các chế độ ăn kiêng được đánh giá cao nhất cuối cùng lại trở thành những chế độ ăn ủng hộ mức độ linh hoạt và nhấn mạnh vào các bữa ăn có trái cây, rau, đậu, đậu lăng, ngũ cốc nguyên hạt, các quả hạch và hạt.

Chế độ ăn Địa Trung Hải đứng đầu danh sách do tính hợp lý và đa dạng. Tiếp đó là chế độ ăn kiêng DASH và chế độ ăn kiêng linh hoạt, cả hai chế độ này đều ưu tiên protein thực vật và thực phẩm toàn phần và không khuyến khích tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn.

Theo Angela Haupt, biên tập viên quản lý về sức khỏe tại US News & World Report, mỗi chế độ ăn kiêng được đánh giá dựa trên một số tiêu chí, bao gồm mức độ dễ thực hiện, khả năng dẫn đến giảm cân lâu dài, mức độ an toàn và lành mạnh, và khả năng giúp chữa bệnh mạn tính.

Chế độ ăn Địa Trung Hải nhận được số điểm gần như hoàn hảo trong hạng mục sức khỏe, nhưng có điểm số vừa phải trong hạng mục giảm cân, cho thấy đây không phải là một chế độ ăn kiêng có ý nghĩa giảm cân cực nhanh. Thay vào đó, mục tiêu chính của chế độ ăn kiêng là giảm cân từ từ và giữ cân nặng lâu dài đồng thời tránh các bệnh mạn tính.

Báo cáo cho biết: “Người ta thường chấp nhận rằng người dân ở các quốc gia giáp biển Địa Trung Hải sống lâu hơn và ít bị bệnh ung thư và bệnh tim mạch hơn hầu hết người Mỹ”, theo Eat This, Not That!