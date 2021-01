Vì sao đậu phộng là một trong những món ăn nhẹ giảm cân tốt nhất?

Và bạn có thể không tin, đậu phộng là một trong những lựa chọn ăn vặt tốt nhất khi giảm cân, theo Times of India.

1. Đậu phộng giúp giảm cân nhờ ngăn chặn sự thèm ăn

Đậu phộng bị mang tiếng xấu do hàm lượng chất béo cao. Nhưng không phải tất cả chất béo đều dẫn đến tăng cân. Chất béo có trong đậu phộng lành mạnh và thuộc loại không bão hòa đơn, rất tốt cho cơ thể chúng ta.

Trên thực tế, những chất béo này có thể giúp bạn giảm cân bằng cách thúc đẩy cảm giác no và do đó ngăn bạn ăn vô độ. Những loại hạt lành mạnh này cũng có chất xơ và protein góp phần giữ cho bạn no lâu hơn và có ít calo hơn nhiều loại đồ ăn nhẹ khác.

Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ ăn vặt đậu phộng tiêu thụ ít đồ ngọt hơn những người không ăn đậu phộng.

2. Đậu phộng giúp đốt cháy nhiều calo hơn ngay cả khi nghỉ ngơi

Đậu phộng Shutterstock

Ngay cả khi cơ thể chúng ta không hoạt động, nó vẫn đốt cháy năng lượng (calo), được gọi là tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi (REE).

Để giảm cân, bước đầu tiên là tạo ra sự thâm hụt calo, có nghĩa là đốt cháy nhiều calo hơn những gì bạn đang tiêu thụ.

Thực tế là đậu phộng giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi, có nghĩa là chúng giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn, ngay cả khi nghỉ ngơi.

3. Cách đưa đậu phộng vào chế độ ăn uống hằng ngày

Để có một bữa ăn nhẹ cân bằng, bạn có thể kết hợp đậu phộng với một số loại carbohydrate lành mạnh. Ví dụ, bạn có thể ăn một ít đậu phộng cùng với một quả táo tươi để có một bữa ăn nhẹ cân bằng và lành mạnh hoặc phết một ít bơ đậu phộng lên bánh mì nguyên hạt.

Carb sẽ cung cấp cho bạn năng lượng trong khi protein và chất xơ từ đậu phộng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và khiến bạn no lâu hơn.

Dưới đây là những cách khác để bao gồm đậu phộng trong chế độ ăn uống của bạn.

Thêm một thìa bơ đậu phộng vào thức uống lắc của bạn để có thêm protein.

Kết hợp đậu phộng với nho khô để có một hỗn hợp lành mạnh.

Thêm đậu phộng nghiền vào món salad để có một bữa ăn nhẹ thỏa mãn, theo Times of India.