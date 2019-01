Công an tham gia hỗ trợ an ninh bệnh viện

Phần lớn đối tượng bị tấn công là bác sĩ (70%) và điều dưỡng (15%).

Có tới 90% vụ bạo hành xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân và 60% xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho bệnh nhân, người nhà. Năm 2018 xảy ra 3 vụ việc nghiêm trọng bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung

Để ngăn chặn các vụ việc tương tự, từ tháng 2 tới, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) sẽ phối hợp hỗ trợ đảm bảo an ninh trong bệnh viện thông qua việc tổ chức, hướng dẫn các lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thường trực 24/24 giờ tiếp nhận, giải quyết ban đầu các vụ việc liên quan an ninh, trật tự do các cơ sở y tế báo đến số điện thoại khẩn cấp 113 và số điện thoại đường dây nóng của công an địa phương; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường cho các cơ sở khám chữa bệnh là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc T.Ư các tỉnh, TP và quận, huyện, thị xã.