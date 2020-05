Cứu bé gái sinh non tháng bị tắc ruột từ trong bụng mẹ

Hôm nay (11.5), thạc sĩ - bác sĩ Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết: Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho trường hợp trẻ sơ sinh non tháng và nhẹ cân bị tắc ruột khi còn trong bụng mẹ. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh non tháng và nhẹ cân nhất được phẫu thuật đường tiêu hóa thành công tại Việt Nam.

Em bé gái (cân nặng 1,2 kg, là con sản phụ L.T.A, ngụ Quảng Nam) vừa chào đời bằng phương pháp sinh mổ, khi chỉ mới được 29 tuần tuổi thai vì sản phụ chuyển dạ sinh non. Bệnh nhi được chuyển viện cấp tốc từ Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) qua Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vì bào thai được theo dõi tắc ruột do dị tật teo ruột non từ trong bụng mẹ.