Đại dịch Covid-19: Uống rượu để đối phó với cách ly làm mọi thứ tồi tệ hơn

Tiến sĩ Aiysha Malik, chuyên gia sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ) ở châu Âu, gọi việc chè chén say sưa là một "chiến lược đối phó không có ích" với phiền muộn do sự cô đơn mà virus Corona gây ra. Thêm vào đó, uống rượu những lúc như thế này khiến “mọi thứ tồi tệ hơn”.