Đang đi trên đường, người đàn ông đột ngột khó thở, sau đó ngưng tim

Chiều 26.5, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ , cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa can thiệp mạch vành cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp , biến chứng ngưng tim do tắc thân chung động mạch vành trái.

Trước đó, bệnh nhân T. V. C., 45 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Hậu Giang, đang đi trên đường thì đột ngột đau ngực trái, khó thở được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng huyết áp khó đo, mạch nhẹ, đau ngực trái dữ dội.

Sau can thiệp đoạn mạch vành bị tắc đã được tái thông Ảnh Đình Tuyển

Ngay sau đó, bệnh nhân được khẩn cấp chuyển lên phòng thông tim can thiệp do ê kíp bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp thực hiện. Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị hẹp 95% đoạn xa stent động mạch vành trái, hẹp 80% nhánh liên thất trước đoạn 1. Ê kíp can thiệp nong sang thương và đặt 1 stent phủ thuốc với thời gian 15 phút. Sau can thiệp huyết động bệnh nhân ổn định dần và ngưng được thuốc vận mạch.