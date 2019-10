Đánh răng đúng cách

Đánh răng bằng bàn chải có lông mềm kích thích nướu, giúp nướu khỏe mạnh và ngăn ngừa chảy máu nướu. Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến cáo nên đánh răng 2 lần/ngày bằng bàn chải có lông mềm kết hợp với kem đánh răng chứa fluoride.

Nhe răng lại, đặt bàn chải ngang, sau đó nghiêng một góc 450 so với trục răng và bắt đầu chải theo chuyển động tròn tầm 2 - 3 phút. Đừng đánh răng theo hướng ngang.

Tiếp đến, bắt đầu đánh hàm trên, ở một bên miệng và đánh theo chiều kim đồng hồ. Đánh theo chuyển động tròn từ phía răng hàm trái ra răng cửa. Lặp lại điều này ở răng hàm phải.

Chải răng hàm dưới theo chiều kim đồng hồ trong 2 - 3 phút. Thực hiện theo cách của răng hàm trên.

Chải mặt trong của răng. Mở rộng miệng và với sự trợ giúp của đầu bàn chải, bạn đánh phần bên trong của răng cửa dưới và răng cửa trên theo một góc thẳng đứng. Đây là khu vực thường bị bỏ qua nhất.

Chải lưỡi và bên trong má. Bạn cũng nên làm sạch lưỡi và bên trong má vì chúng cũng chứa mảng bám, các hạt thức ăn và vi khuẩn làm cho miệng có mùi. Với sự trợ giúp của bàn chải đánh răng theo chuyển động tròn, nhẹ nhàng chải kỹ lưỡi, vòm miệng và bên trong má.

Nên đánh răng bao nhiêu lần một ngày? Điều quan trọng là bạn đánh răng một lần vào buổi sáng sau khi thức dậy và một lần trước khi đi ngủ tối.

Nên đánh răng trong bao lâu? Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyên nên đánh răng bằng kem đánh răng có fluoride trong 2 phút hai lần một ngày. Đánh răng dưới 2 phút không làm giảm các mảng bám.

Theo chuyên san Journal of Dental Hygiene, các chuyên gia thuộc Hiệp hội Vệ sinh răng miệng Mỹ phát hiện những ai đánh răng trong 45 giây loại bỏ mảng bám ít hơn 26% so với những người đánh răng trong 2 phút. Nhóm đánh răng trong 30 giây loại bỏ mảng bám ít hơn 55% so với đánh răng trong 3 phút.