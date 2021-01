Dấu hiệu cảnh báo số 1 bạn đang uống quá nhiều cà phê đá

Lo lắng, bồn chồn, khó ngủ…

"Nếu bạn cảm thấy lo lắng và bồn chồn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang sử dụng quá nhiều caffeine", Brenda Braslow, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký của MyNetDiary (Mỹ), cho biết, theo Eat This, Not That!

Chuyên gia Shanon Henry của của Phòng khám EZCare (Mỹ) cho biết: “Cà phê, trà và các đồ uống có chứa caffein khác được biết là có tác dụng tăng cường mức năng lượng. Việc tiêu chúng quá nhiều có thể dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu và run rẩy".

Megan Byrd, chuyên gia dinh dưỡng Oregon (Mỹ), cho biết thêm: “Caffeine thực sự giúp chúng ta phấn chấn, và nếu chúng ta đang đối mặt với bất kỳ tình huống căng thẳng nào, caffeine có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn”.

Như hai chuyên gia Braslow và Byrd đã đề cập, uống quá nhiều cà phê không chỉ khiến bạn cảm thấy lo lắng và bồn chồn, mà còn có thể làm gián đoạn một giấc ngủ ngon.

Chuyên gia Braslow nói: “Khó ngủ vào ban đêm có thể là dấu hiệu bạn đang hấp thụ quá nhiều caffeine từ cà phê đá. Uống một lượng lớn cà phê đá có thể dẫn đến mất nước. Bạn có đang đi tiểu thường xuyên hơn và thấy nước tiểu của mình có màu sẫm hơn, giống như nước táo không? Hãy ngừng uống caffeine và uống nhiều nước hơn", theo Eat This, Not That!

Chuyên gia Byrd cho biết: "Uống quá nhiều caffeine trong ngày sẽ khiến bạn không thể có được giấc ngủ ngon. Ngay cả khi bạn cảm thấy mệt mỏi khi đi ngủ, cơ thể của bạn vẫn có thể gặp khó khăn trong việc ổn định vì vẫn chạy bằng caffeine . Điều này sẽ dẫn đến mệt mỏi hơn, điều này hoàn toàn ngược lại với những gì bạn muốn".

Loại bỏ đường bổ sung trong cà phê

Uống cà phê đá có hại gì không? Dĩ nhiên là không. Cà phê hoàn toàn tốt - nhưng nên uống có chừng mực. Và điều đặc biệt quan trọng là phải loại bỏ các loại đường bổ sung trong đó.

Frances Largeman-Roth, chuyên gia dinh dưỡng và tác giả của Smoothies & Juices: Prevention Healing Kitchen, cho biết: “Một đến hai ly cà phê đá mỗi ngày là tốt, nhưng nó phụ thuộc vào những gì bạn thêm vào nó. Nếu bạn đang thêm đường hoặc sirô đơn giản, hãy cố gắng chỉ uống một ly cà phê đá hằng ngày. Nếu bạn nhấm nháp chúng suốt cả ngày, điều đó có nghĩa là một lượng đường ổn định, không tốt cho răng của bạn hoặc lượng đường trong máu của bạn. Nếu bạn cảm thấy khó đi vào giấc ngủ vào ban đêm, có thể bạn đã thưởng thức cà phê đá quá muộn trong ngày. Hãy cắt giảm lượng caffeine (của tôi là 2 giờ chiều)", theo Eat This, Not That!

Amy Goodson, thạc sĩ, tác giả của The Sports Nutrition Playbook, cho biết: “Mặc dù cà phê có thể giúp bạn tăng cường năng lượng cùng với một số chất chống ô xy hóa, nhưng điều quan trọng là phải lưu ý đến lượng tiêu thụ của bạn. Quá nhiều caffeine có thể dẫn đến đau đầu, lượng đường trong máu thấp và khó chịu đối với một số người. Nếu bạn gặp những triệu chứng này, hãy đánh giá lượng cà phê bạn đang uống và đảm bảo rằng bạn đang tiêu thụ một bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ giàu chất xơ và protein. Các chất dinh dưỡng đa lượng trong bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ có thể giúp ổn định lượng đường trong máu của bạn và giảm tác động nghiêm trọng mà caffeine thường có thể gây ra đối với người".

Vì vậy, nếu bạn đang trải qua những cơn nôn nao khi uống cà phê và lo lắng gia tăng sau khi uống nhiều cà phê đá, có thể đã đến lúc bắt đầu hạn chế lượng tiêu thụ của bạn và lấy năng lượng từ các loại thực phẩm lành mạnh, theo Eat This, Not That!