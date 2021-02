Dấu hiệu kỳ lạ 'tố cáo' bạn đã bị gan nhiễm mỡ

Chất béo dư thừa được lưu trữ trong các tế bào gan, nơi nó tích tụ và gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

Cứ 4 người thì có 1 người bị gan nhiễm mỡ và từ đó có thể tiến triển thành xơ gan, ung thư gan, tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch, theo Express.

Bệnh gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh lý ẩn, ít có triệu chứng rõ ràng nào để nhận biết.

Tuy nhiên, có 2 dấu hiệu cơ thể cảnh báo tình trạng nguy hiểm này. Đó là lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và đau ở vai bên phải.

Nghiên cứu đột phá chỉ ra cách dễ nhất để trị gan nhiễm mỡ là thay thế chất đường bột bằng đạm Ảnh: Shutterstock

1. Mệt mỏi mạn tính

Mệt mỏi mạn tính hoặc khó chịu là một triệu chứng thường gặp ở những người bị bệnh gan như viêm gan, cho dù viêm gan do virus, do uống quá nhiều rượu hoặc do gan nhiễm mỡ, hay một bệnh di truyền, theo Express.

Sự mệt mỏi do gan nhiễm mỡ có thể không liên tục hoặc liên tục, nhẹ hoặc nặng.

Theo trang web của Hiệp hội Tiêu hóa Canada cung cấp thông tin về tiêu hóa và gan - The GI Society -, không có mối liên hệ nào giữa mức độ nghiêm trọng của bệnh gan và mức độ mệt mỏi.

Những người bị bệnh gan nhẹ có thể bị kiệt sức hoàn toàn trong khi những người bị bệnh gan nặng có thể không cảm thấy mệt mỏi gì, hoặc ngược lại.

Vì mệt mỏi có thể do nhiều vấn đề khác như thiếu máu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, chế độ ăn uống kém lành mạnh, mất nước hoặc lười vận động, nên có thể khó xác định liệu đó có phải do bệnh gan gây ra hay không, hoặc là do cả hai.

2. Đau vai bên phải

Hiệp hội tiêu hóa của Mỹ - Idaho Gastro - cho biết, nếu gan sưng lên do phản ứng với mỡ, thì có thể dẫn đến đau bụng trên bên phải hoặc đau vai phải, theo Express.

Thông thường, xét nghiệm máu thường cho thấy những bất thường nhẹ.

Mỡ trong gan có thể nhìn thấy trên phim siêu âm, chụp CT và có thể định lượng bằng sinh thiết gan.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ

• Uống rượu

Trang web về sức khỏe WebMD cho biết, uống nhiều rượu bia khiến bạn dễ mắc bệnh hơn. Dần dần quá nhiều rượu sẽ dẫn đến sự tích tụ chất béo bên trong tế bào gan. Điều này khiến gan khó hoạt động hơn.

Nhưng một người cũng có thể mắc bệnh gan nhiễm mỡ ngay cả khi không uống rượu.

Các nguyên nhân khác của bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm:

• Béo phì

• Đường trong máu cao

• Kháng insulin

• Mức độ cao của chất béo, đặc biệt là chất béo trung tính trong máu

Người bị gan nhiễm mỡ nên làm gì?

Lời khuyên dành cho những người bị gan nhiễm mỡ là tập thể dục, ăn hạn chế calo và giảm cân.

Một bước đột phá quan trọng mà các nhà nghiên cứu tại Đại học Gothenburg (Thụy Điển) đã chỉ ra rằng mỡ có thể biến mất mà không cần giảm cân nhiều.

Những người tham gia nghiên cứu chỉ đơn giản là tiếp tục ăn cùng một lượng calo, nhưng thay thế chất đường bột thành đạm.

Chỉ trong vòng 2 tuần, lượng mỡ trong gan đã giảm đáng kể, theo Express.