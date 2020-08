3 tác hại tức thì cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều chất béo

Nhưng trước khi những tác hại lâu dài xuất hiện, cơ thể sẽ bộc lộ một số dấu hiệu cảnh báo khi ăn quá nhiều chất béo, ngay cả đó là các loại chất béo lành mạnh như trái bơ, cá hồi hay các loại hạt.

Sau đây là những dấu hiệu cảnh báo tức thì khi bạn ăn quá nhiều chất béo, theo Eat This, Not That.

1. Hơi thở hôi

Khi ăn quá nhiều chất béo thì chất béo sẽ trở thành nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu của cơ thể. Hệ quả của quá trình chuyển hóa chất béo thành năng lượng là tạo ra xeton. Chất hữu cơ này sẽ khiến hơi thở có mùi khó chịu, theo Eat This, Not That.

2. Táo bón

Một chế độ ăn quá nhiều chất béo sẽ khiến mọi người có xu hướng ít ăn rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Trong khi đó, đây là nguồn cung cấp chất xơ rất tốt cho cơ thể.

Chính chế độ ăn ít chất xơ này sẽ gây ra táo bón và nhiều vấn đề tiêu hóa khác. Đây cũng là tác dụng phụ thường gặp của những người ăn quá nhiều thịt.

3. Đầy hơi và mệt mỏi

Các loại chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa đều sẽ kích thích viêm nhiễm trong cơ thể, khiến người ăn cảm thấy đầy hơi , mệt mỏi và cảm giác thiếu năng lượng.

Chất béo bão hòa có nhiều trong thịt và mỡ động vật. Chất béo chuyển hóa có nhiều trong các món chiên nhiều dầu.

Nên ăn bao nhiêu chất béo mỗi ngày?

Một người ăn trung bình 1.500 calo/ngày thì không nên nạp quá 58 gram chất béo/ngày, theo Cục quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ (FDA).

Mọi người nên tránh chất béo chuyển hóa, ưu tiên các loại chất béo lành mạnh có trong cá và thực vật như bơ, đậu. Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo nên ăn đa dạng các loại thực phẩm từ thịt, trứng, sữa, cá đến rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

Một chế độ ăn dựa nhiều vào chất béo không những khiến cơ thể tăng cân mà còn dễ bị thiếu vitamin, khoáng chất và nhiều dưỡng chất quan trọng khác, theo Eat This, Not That.