Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn sô cô la?

Cordialis Msora-Kasago, giám đốc dinh dưỡng khu vực của Sodexo và là người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Mỹ), cho biết: “Hãy tìm loại ít nhất 70% ca cao. Tỷ lệ phần trăm càng cao, sô cô la càng bổ dưỡng".

Jeff Csatari, tác giả của The 14-Day No Sugar Diet cho biết: “Ngoài ra, hãy kiểm tra nhãn để tìm các thành phần khác, chẳng hạn như đường bổ sung”. Csatari giải thích rằng ngay cả khi bạn nhận được một thanh sô cô la đen, về mặt kỹ thuật, nó vẫn có thể có một lượng đường đáng kể (và lượng calo đi kèm). Bởi vì đường thay thế chất rắn ca cao tăng cường sức khỏe, thưởng thức một món ăn có đường sẽ giảm thiểu nhiều lợi ích sức khỏe mà bạn đã tìm hiểu về sô cô la đen, theo Eat This, Not That!

Tuy nhiên, nếu bạn muốn một món sô cô la có nhiều nhân hơn một chút, bạn luôn có thể dùng một loại kết hợp với các loại hạt, Msora-Kasago gợi ý. Cô ấy nói: “Hãy tìm những thực phẩm lành mạnh, như các loại hạt, để tăng cường hiệu quả của sô cô la”.

1. Làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lớn

Msora-Kasago cho biết: Giàu flavonoid (chất chống ô xy hóa mạnh), sô cô la có tác dụng giúp mạch máu thư giãn, làm giảm huyết áp. Điều này dẫn đến rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như tăng cholesterol HDL (hoặc "tốt") và cholesterol LDL (hoặc "xấu"), có thể cải thiện sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu ủng hộ điều này, chứng minh rằng tiêu thụ sô cô la vừa phải (tối đa 6 phần một tuần) có thể giúp giảm nguy cơ nhịp tim nhanh, có thể dẫn đến các vấn đề về tim hoặc đột quỵ. Một nghiên cứu khác xác nhận điều này, cho thấy một thanh sô cô la ngon có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, đột quỵ và tiểu đường, miễn là bạn duy trì 6 phần ăn hoặc ít hơn mỗi tuần.

2. Có thể làm giảm viêm trong cơ thể

Viêm có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, từ bệnh tật đến đau đầu đến đau cơ và gân. Sô cô la có thể cung cấp tác dụng chống viêm trong toàn bộ hệ thống của bạn, giúp ngăn ngừa bệnh tật và giữ cho bạn khỏe mạnh.

Một nghiên cứu cho thấy rằng các polyphenol trong ca cao điều chỉnh tích cực thành phần vi khuẩn trong ruột - tăng số lượng vi khuẩn có lợi cho đường ruột - có thể kích hoạt phản ứng chống viêm này. Không có gì lạ khi sô cô la đen nằm trong danh sách 30 thực phẩm chống viêm tốt nhất của Eat This, Not That!

3. Có thể ngăn ngừa cục máu đông

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ đưa ra bằng chứng cho thấy chất polyphenol trong sô cô la có thể làm tăng lưu lượng máu. Msora-Kasago giải thích, bằng cách mở rộng mạch máu và tăng lưu lượng máu, nó có thể giúp giảm nguy cơ đông máu.

4. Có thể hỗ trợ tâm trí của bạn

Bên cạnh việc khiến bạn mỉm cười khi ăn, sô cô la còn có những tác động tích cực đến não bộ. Msora-Kasago nói: “Sô cô la giúp điều chỉnh hormone serotonin và dopamine tạo cảm giác tốt và có thể nâng cao tâm trạng”.

Các nhà nghiên cứu đã liên kết ca cao với việc cải thiện sự chú ý, tốc độ xử lý và trí nhớ. Trong khi đó, các khoa học khác cho biết nó có thể giữ cho nhận thức của bạn ở trạng thái tốt nhất. Msora-Kasago đề cập rằng các nhà nghiên cứu đang xem xét mối liên hệ của nó với việc chống lại bệnh Alzheimer.

5. Có thể giúp bạn giảm cân

Msora-Kasago nói: “Đối với việc kiểm soát cân nặng, sô cô la có thể đóng một vai trò trong việc giảm kháng insulin và giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định”.

6. Có thể cải thiện tâm trạng của bạn

Msora-Kasago nói: "Sôcôla giúp điều chỉnh hormone serotonin và dopamine tạo cảm giác dễ chịu, đồng thời có thể cải thiện tâm trạng. Theo một đánh giá về tám nghiên cứu sô cô la trên tạp chí Nutrition Reviews, ăn sô cô la can giúp cải thiện tâm trạng của bạn và nâng cao nhận thức của bạn, nhờ vào flavonols mạnh mẽ của kén. Như người ta nói, một chút sô cô la không bao giờ làm tổn thương ai và là cách chắc chắn để khiến bạn mỉm cười.

7. Có thể giữ cho trí nhớ của bạn nhạy bén

Trong một bài báo đánh giá trên tạp chí Frontiers in Nutrition, nghiên cứu cho thấy rằng flavanols trong ca cao có thể giúp cải thiện sự chú ý, tốc độ xử lý và trí nhớ làm việc - tất cả những điều bạn muốn để đạt được thành công.

Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy rằng flavonoid ca cao có thể giữ cho nhận thức của bạn ở trạng thái tốt nhất bằng cách gửi nhiều máu hơn đến vùng hải mã - phần não của bạn, nơi bạn hình thành ký ức.

Một nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy rằng flavanols ca cao có thể giúp ngăn chặn sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

9. Có thể cải thiện các biến chứng béo phì

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Âu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng món sô cô la có thể giúp những người béo phì có nguy cơ kháng insulin bằng cách giảm căng thẳng ô xy hóa và viêm.

Msora-Kasago nói: “Đối với việc kiểm soát cân nặng, sô cô la có thể đóng một vai trò trong việc giảm kháng insulin và giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định”, theo Eat This, Not That!