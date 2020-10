Nhưng khi bạn chủ yếu dựa vào protein, thực phẩm đóng gói và ngũ cốc để bổ sung vào bữa ăn của mình, và chỉ xem trái cây và rau là lớp phủ hoặc “tùy chọn phụ”, thì bạn đang khiến cơ thể mình trở thành một người “đáng sợ”.

Mặc dù các chuyên gia khuyến cáo rằng một nửa đĩa ăn của bạn nên có trái cây và rau, nhưng nhiều người luôn thiếu rau và trái cây so với lượng khuyến nghị. Đây là một vấn đề lớn đối với cơ thể của bạn.

Không chỉ trái cây và rau quả ngon, mà vô số nghiên cứu đồng tình rằng ăn rau và trái cây nhiều màu sắc có thể giúp bạn giảm cân , khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật, theo Eat This, Not That.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn không ăn trái cây và rau?

1. Cáu kỉnh

Chuyên gia dinh dưỡng Mitzi Dulan, tác giả của The Pinterest Diet: How to Pin Your Way Thin and team nutritionist for the Kansas City Royals (Mỹ) cho biết: Nếu bạn đang bỏ qua trái cây, giảm lượng carbs và tập trung chủ yếu vào việc ăn protein, rất có thể bạn sẽ trở nên cáu kỉnh và khó tập trung hơn. Bộ não của chúng ta phụ thuộc vào glucose và cần carb để hoạt động tối ưu.

2. Không nhận đủ chất xơ

Nên thêm rau và trái cây vào chế độ ăn uống của bạn Shutterstock

Chuyên gia dinh dưỡng Erin Palinski-Wade, tác giả CDE của Belly Fat Diet For Dummies (Mỹ) cho biết: Nếu không có bất kỳ loại trái cây hoặc rau quả nào trong chế độ ăn uống của bạn, bạn có khả năng thiếu hụt nhu cầu chất xơ hằng ngày.

Chất xơ giúp điều chỉnh sự thèm ăn và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Bà Erin Palinski-Wade nói thêm: Khi bạn thiếu chất xơ, bạn sẽ có nhiều nguy cơ bị béo phì, bệnh tim và thậm chí là một số bệnh ung thư, theo Eat This, Not That.

3. Hệ tiêu hóa sẽ không hoạt động trơn tru

Chuyên gia dinh dưỡng Julieanna Hever và là tác giả của The Veg Địa Trung Hải và The Complete Idiot's Guide to Plant-Based Nutrition (Mỹ) cho biết: Hệ tiêu hóa của bạn sẽ gặp khó khăn trong hoạt động. Trái cây và rau quả có chứa nhiều loại chất xơ khác nhau giúp tăng thời gian vận chuyển, thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố và cải thiện chức năng miễn dịch.

Lưu ý: Nước ép trái cây và rau, cũng như sinh tố đóng chai, có thể rất tốt cho bạn, nhưng hãy nhớ rằng chất xơ bị mất đi trong quá trình ép trái cây. Vì vậy, tốt nhết nên ăn trái cây và rau quả để thu được nhiều chất xơ.

4. Có thể bị táo bón

Tiến sĩ Lyssie Lakatos và tiến sĩ Tammy Lakatos Shames (Mỹ) cho biết: Nếu không có chất xơ từ trái cây và rau để giúp đẩy thức ăn đi qua, chất thải có nhiều khả năng nằm trong ruột già, gây khó chịu. Ngoài ra, trái cây ra rau quả rất giàu nước, cần thiết để đẩy chất thải ra khỏi cơ thể.

5. Da có thể bị khô và xỉn màu

Trái cây và rau quả là nguồn thực phẩm chủ yếu cung cấp vitamin A (có trong khoai lang, cà rốt, bí đỏ…) và vitamin C (có trong đu đủ, ớt chuông, dâu tây, cam…).

Chuyên gia dinh dưỡng Rebecca Lewis là chuyên gia dinh dưỡng tại nhà cho Hello Fresh (Mỹ) khuyên: Cả hai chất dinh dưỡng đều được coi là chất chống ô xy hóa.

Những chất chống ô xy hóa này là thứ sửa chữa những tổn thương mà chúng ta gây ra cho cơ thể hằng ngày. Ví dụ, thiếu hụt vitamin A cuối cùng sẽ dẫn đến bệnh quáng gà và khô da.

6. Cơ thể sẽ thèm vitamin K

Bạn có thể không biết nhiều về vitamin K, nhưng nó là chìa khóa để giữ cho bạn khỏe mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Hever nói: Vitamin K rất quan trọng đối với quá trình đông máu và chuyển hóa xương. Nguồn cung cấp vitamin K lý tưởng là các loại rau có màu xanh đậm.

Rau xanh đậm không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng này mà còn chứa đầy hàng nghìn hợp chất bảo vệ hỗ trợ sức khỏe tối ưu.

7. Sẽ tiêu thụ nhiều calo hơn

Bạn càng ăn nhiều trái cây và rau quả, bạn càng có nhiều khả năng có trọng lượng cơ thể khỏe mạnh hơn và vòng eo nhỏ hơn. Shutterstock

Ăn trái cây và rau quả là chìa khóa để giảm lượng calo tiêu thụ.

Chuyên gia dinh dưỡng Palinski-Wade nói: “Ăn trái cây và rau quả bù đắp lượng calo của bạn. Rau và trái cây rất giàu chất xơ và khối lượng cao nhưng ít calo. Nếu không có trái cây và rau trong chế độ ăn uống của bạn, bạn rất có thể sẽ tiêu thụ thực phẩm có khối lượng nhỏ hơn và nhiều calo hơn, dẫn đến cảm giác no hoặc hấp thu quá nhiều tổng lượng calo", theo Eat This, Not That.

Bạn càng ăn nhiều trái cây và rau quả, bạn càng có nhiều khả năng có trọng lượng cơ thể khỏe mạnh hơn và vòng eo nhỏ hơn.

8. Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi

Chuyên gia Lewis khuyên: Sự thiếu hụt vitamin C cuối cùng sẽ dẫn đến suy nhược, khó chịu và mệt mỏi.

Trong trường hợp xấu nhất, thiếu vitamin C có thể gây ra bệnh còi xương, dẫn đến sưng và chảy máu nướu răng, cơ thể sưng tấy và không thể chữa lành vết thương.

9. Cơ thể bạn sẽ căng hơn

Chuyên gia Dulan nói: Nếu bạn đang bỏ qua trái cây và rau quả, bạn cũng đang bỏ lỡ tất cả các chất dinh dưỡng thực vật quan trọng (chất có lợi có trong thực phẩm thực vật) để giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn mạnh mẽ.

Trái cây và rau quả cũng cung cấp chất chống ô xy hóa giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và giúp chống lại chứng viêm nói chung, theo Eat This, Not That.

10. Bạn dễ bị ốm hơn

Chuyên gia Lewis cho biết: Trái cây và rau quả có các hợp chất giúp sửa chữa những tổn thương trong cơ thể chúng ta. Những chất phytochemical này cực mạnh, một số còn mạnh hơn vitamin C từ 50-100 lần.

Vì vậy, khi chúng ta không tiêu thụ đủ trái cây và rau quả, chúng ta sẽ tạo ra một sức căng lớn hơn cho hệ thống miễn dịch của chúng ta, khiến chúng ta dễ bị ốm hơn.

11. Cảm thấy đầy hơi

Tiến sĩ Lyssie Lakatos và tiến sĩ Tammy Lakatos Shames (Mỹ) cho biết: Thiếu chất xơ, chất thải có thể nằm trong bụng của bạn trong thời gian dài, gây ra những khối phồng khó coi và tạo cảm giác khó chịu. Khi chất thải không được đẩy ra khỏi ruột kết một cách hiệu quả, bạn cũng có thể gặp phải tình trạng dư thừa khí.

Ngoài ra, rau và trái cây chứa nhiều kali và nước, thường sẽ chống lại tình trạng đầy hơi mà hầu hết mọi người gặp phải do ăn quá nhiều muối, theo Eat This, Not That.

12. Không có tâm trạng tốt

Chuyên gia Dulan chia sẻ: Nghiên cứu mới cho thấy rằng những người ăn trái cây và rau quả thực sự hạnh phúc hơn.

Trong nghiên cứu, càng ăn nhiều trái cây và rau quả, sự gia tăng hạnh phúc càng lớn. Họ không chắc chính xác lý do tại sao, nhưng nghi ngờ rằng các chất chống ô xy hóa có thể đóng một vai trò trong việc lạc quan, theo Eat This, Not That.

13. Bắt đầu cảm thấy đau và nhức

Chuyên gia Lewis cho biết: Trái cây và rau cũng là nguồn cung cấp dồi dào kali (ví dụ: rau bina, chuối, bơ), là chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ bắp và thần kinh hoạt động bình thường, chưa kể đến sự cân bằng chất lỏng của chúng ta. Sự thiếu hụt chất này có thể dẫn đến yếu cơ, tê, đầy hơi và táo bón.

14. Bỏ lỡ các chất dinh dưỡng quan trọng

Mặc dù một số chất bảo vệ này có thể được tìm thấy trong một số thực phẩm thực vật khác, nhưng sự kết hợp tự nhiên, tăng cường sức khỏe của các chất dinh dưỡng thực vật trong trái cây và rau là quan trọng.

15. Bạn sẽ cảm thấy uể oải

Nếu không có trái cây và rau, bạn có xu hướng ăn thức ăn nặng hơn. Nhiều loại thức ăn trong số này có hàm lượng chất béo cao hơn và có thể khiến bạn cảm thấy uể oải vì cơ thể tiêu hóa chất béo chậm. Thức ăn béo khiến cảm thấy nặng hơn trong dạ dày và khiến bạn bị tăng cân, theo Eat This, Not That.