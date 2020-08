Điều gì xảy ra cho cơ thể khi bạn ăn cá hồi?

Có rủi ro gì khi bạn ăn quá nhiều cá hồi không?

1. Nguồn a xít béo omega-3 tuyệt vời

Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất a xít béo omega-3 , một chất dinh dưỡng thiết yếu. A xít béo omega-3 là một loại chất béo không bão hòa đa, rất tốt cho sức khỏe tim mạch, mắt, não bộ, sản xuất hoóc môn, chức năng miễn dịch và hỗ trợ tim và phổi.

Ba ounce (1 ounce bằng 28,35 gram) phi lê cá hồi sẽ cung cấp cho bạn gần 2,2 gram (2198 miligram) a xít béo omega-3. Điều này cung cấp cho bạn đủ lượng a xít béo omega-3 bạn cần trong một ngày vì lượng khuyến nghị hằng ngày (RDI) là khoảng 250 đến 500 miligram đối với một người bình thường, theo Eat This, Not That!

2. Protein chất lượng cao

Protein là một chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng mà cơ thể bạn cần để tăng lượng calo đốt cháy, giảm cảm giác đói và duy trì khối lượng cơ. Không chỉ vậy, một chế độ ăn với đủ lượng protein thực sự có thể giúp bạn cảm thấy no. RDI cho protein là từ 46 đến 56 gram protein đối với một người trưởng thành trung bình.

Ba ounce phi lê cá hồi thực sự sẽ cung cấp cho bạn khoảng 21 gram protein, gần bằng một nửa lượng protein bạn cần trong ngày!

3. Vô số chất dinh dưỡng

Cá hồi còn chứa rất nhiều vitamin B, bao gồm B6 và B12, vô cùng quan trọng để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giúp bạn cảm thấy tỉnh táo.

Ba ounce cá hồi sẽ cung cấp cho bạn 40% lượng vitamin B6 DRI và 43% lượng vitamin B12 DRI của bạn.

Cá hồi cũng là một nguồn tuyệt vời của kali (15% DRI), phốt pho (22% DRI), selen (57% DRI), niacin (43% DRI), và tất nhiên, a xít béo omega-3, theo Eat This, Not That!

4. Có thể giúp bạn giảm cân

Giữa hàm lượng protein và chất béo lành mạnh, một miếng cá hồi phi lê có thể giúp bạn cảm thấy no sau bữa ăn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người có đủ lượng protein sẽ tiêu thụ ít calo hơn trong thời gian dài vì họ cảm thấy no đủ để ngừng ăn. Tất nhiên, kết quả là giảm cân

5. Cá hồi chứa thủy ngân

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc tiếp xúc với thủy ngân thực sự có thể gây độc cho hệ thần kinh trung ương và ngoại vi của bạn. Tuy nhiên, để thủy ngân có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể bạn, bạn cần phải có một mức độ cao thủy ngân trong máu.

Theo dữ liệu của FDA, cá hồi không chứa nhiều thủy ngân so với các loại cá khác, nhưng vẫn cần lưu ý. Harvard Health khuyên bạn nên bổ sung nhiều loại protein nạc khác nhau trong chế độ ăn của mình, bao gồm các loại cá khác nhau, để bạn có thể giữ mức thủy ngân ở mức thấp, theo Eat This, Not That!

6. Phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh nhất thế giới

Bạn nên ăn bao nhiêu cá hồi? Câu trả lời nằm trong chế độ ăn Địa Trung Hải được giới phê bình đánh giá cao. Chế độ ăn kiêng cụ thể này được đánh giá là Chế độ ăn uống tốt nhất năm 2020, do Báo cáo Tin tức & Thế giới của Mỹ xếp hạng.

MayoClinic cho biết trong chế độ ăn Địa Trung Hải, bạn nên ăn cá ít nhất hai lần một tuần. Cá hồi rõ ràng là một lựa chọn quan trọng, cũng như cá ngừ và cá thu.

Nhưng sau khi tìm hiểu về tất cả những lợi ích đối với cơ thể khi bạn ăn cá hồi, có lẽ cá hồi sẽ là một trong những lựa chọn tốt hơn cho bạn, theo Eat This, Not That!