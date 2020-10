Điều gì xảy ra khi bạn ăn bột yến mạch?

Những lợi ích dinh dưỡng đến từ bột yến mạch là rất nhiều. Bột yến mạch là một thành phần cực kỳ linh hoạt! Bạn có thể sử dụng nó như một cách để tăng cường chất dinh dưỡng trong tất cả các loại công thức, như bánh quy, bánh kếp và thậm chí cả sinh tố!

Điều gì xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn bột yến mạch?

1. Cảm thấy no nhờ chất xơ

Nếu bạn đang tìm cách tăng cường chất xơ vào buổi sáng, thì bột yến mạch là thứ tuyệt vời để bắt đầu. Ăn 1/2 chén yến mạch loại già sẽ cung cấp cho bạn 4 gram chất xơ! Ăn thực phẩm giàu chất xơ giúp ích tiêu hóa tổng thể và giúp bạn cảm thấy no.

Bạn thậm chí có thể tăng chất xơ trong tô của mình bằng cách thêm 1/4 cốc bí ngô xay nhuyễn (2 gram chất xơ), 2 thìa cà phê hạt chia (2 gram chất xơ) và 1/2 cốc quả mâm xôi (4 gram). Cách này sẽ làm tăng 12 gram chất xơ cho một bữa ăn sáng, theo Eat This, Not That!

2. Không ăn quá nhiều đường

Tất nhiên, trừ phi bạn đang ăn những loại yến mạch ăn liền được đóng gói với đường. Nhưng bạn có thể dễ dàng tránh đường bằng cách tự chế biến. Nấu 1/2 cốc yến mạch với 1 cốc sữa hạnh nhân không đường! Ngay cả khi bạn cho thêm trái cây lên trên, lượng đường bạn ăn vào sẽ vẫn thấp hơn một số loại yến mạch ăn liền có đường.

3. Sống thọ hơn

Yến mạch thực sự là thức ăn sáng tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Một nghiên cứu được xuất bản bởi Tạp chí Dinh dưỡng đã chứng minh rằng ăn yến mạch thường xuyên có thể giúp giải quyết các loại vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi thọ, bao gồm giảm cholesterol LDL "xấu", tăng cân, bệnh tim và các bệnh tự miễn dịch.

4. Nhận được nhiều chất dinh dưỡng

Cùng với việc có một lượng lớn chất xơ, bột yến mạch chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt. Chúng là một loại carb phức hợp lành mạnh (là loại carb tốt nhất để giảm cân), có một lượng protein đáng ngạc nhiên (5 gram trên 1/2 cốc) và chứa nhiều sắt, canxi, magiê, như cũng như vitamin A và B6, theo Eat This, Not That!

5. Có thể giảm cân

Với rất nhiều lợi ích dinh dưỡng và ít đường, tất nhiên bột yến mạch được coi là một trong những thực phẩm giảm cân tốt nhất!

Nếu bạn đổi bát ngũ cốc có đường thông thường bằng một bát yến mạch lành mạnh, bạn sẽ thấy sự khác biệt lớn trong tiêu hóa và sức khỏe tổng thể của mình, trong đó có cả giảm cân, theo Eat This, Not That!