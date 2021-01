Điều gì xảy ra khi bạn ăn một quả táo mỗi ngày?

Cụm từ "một quả táo mỗi ngày giúp bác sĩ tránh xa" bắt nguồn từ những năm 1860, khi nó thực sự có nguồn gốc là "ăn một quả táo khi đi ngủ, và bạn sẽ ngăn bác sĩ kiếm tiền mua bánh mỳ cho ông ta".

Ăn nhiều loại thực phẩm là một dấu hiệu của việc ăn uống lành mạnh , nhưng táo thực sự đáng để ăn mỗi ngày.

Dưới đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn ăn một quả táo mỗi ngày, theo Eat This, Not That!

1. Đường ruột khỏe mạnh hơn

Táo chứa đầy một chất dinh dưỡng mà hầu hết mọi người không có đủ, đó là chất xơ . Với 5 gram chất xơ trong mỗi quả trung bình, một quả táo chiếm 20% mục tiêu chất xơ hằng ngày của bạn là 25 gram.

Chất xơ không chỉ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón mà còn thúc đẩy một hệ vi sinh vật khỏe mạnh hơn (hay còn gọi là vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn). Phần lớn chất xơ của táo đến từ pectin, tạo ra một loại a xít gọi là butyrate. A xít này đặc biệt được biết đến trong việc cung cấp hệ vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

2. Có thể giảm cân

Táo và bơ đậu phộng là sự kết hợp rất tốt cho sức khỏe Shutterstock

Một quả táo mỗi ngày cũng có thể giúp bạn giảm cân? Có khả năng. Theo một đánh giá năm 2018 về nhiều nghiên cứu trên cả người và động vật, ăn táo có liên quan đến việc giảm cân. Trong 5 nghiên cứu trên người được phân tích, từ 4 đến 12 tuần tiêu thụ 240 đến 720 miligram táo hoặc nước ép táo mỗi ngày, có hiệu quả giảm cân. Chính xác là có bao nhiêu quả táo? Không nhiều lắm! Một quả táo lớn khoảng 240 gram.

3. Hạn chế tình trạng viêm nhiễm

Viêm toàn thân là một yếu tố thúc đẩy một loạt các bệnh mạn tính, vì vậy chúng ta cần làm tốt để giảm viêm càng nhiều càng tốt. Ăn một quả táo mỗi ngày có thể hữu ích!

Loại trái cây này rất giàu chất chống ô xy hóa gọi là quercetin, chất mà nghiên cứu cho thấy chế ngự tình trạng viêm trong cơ thể. Trong khi đó, các chất chống ô xy hóa bổ sung như catechin và vitamin C tham gia vào hỗn hợp để giảm tổn thương ô xy hóa trong tế bào của bạn.

4. Có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Vì bệnh tiểu đường là một bệnh rối loạn lượng đường trong máu, bạn có thể không nghĩ rằng trái cây có một vị trí trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Nhưng với hàm lượng chất xơ và chất chống ô xy hóa cao, ăn một quả táo mỗi ngày thực sự có thể có tác dụng tích cực trong việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy rằng tiêu thụ nhiều táo hơn, cùng với một số ít các loại trái cây khác, có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

5. Tăng cường khả năng miễn dịch

Cam thường được vinh danh là một loại trái cây chứa nhiều vitamin C, nhưng táo cũng xứng đáng được ghi nhận cho vi chất dinh dưỡng này. Một quả táo thô trung bình chứa 14% nhu cầu vitamin C hằng ngày của bạn. Nhận đủ vitamin C giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động bình thường, vì các đặc tính chống ô xy hóa của nó bảo vệ chống lại các tác nhân gây bệnh và giảm stress ô xy hóa.

Việc thiếu hụt loại vitamin quan trọng này có liên quan đến khả năng bị nhiễm trùng cao hơn.

6. Giảm nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào

Một nghiên cứu năm 2016 đã theo dõi những phụ nữ lớn tuổi trong 15 năm cho thấy những người ăn nhiều táo ít có nguy cơ tử vong vì bất kỳ tình trạng sức khỏe nào, theo Eat This, Not That!

Cụ thể, những phụ nữ trong nghiên cứu có nguy cơ tử vong do bệnh tim và ung thư thấp hơn.