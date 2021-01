Điều gì xảy ra khi bạn ăn quá nhiều chuối?

Theo Mayo Clinic, nhiều loại trái cây có chứa rất nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu và ngăn chặn cảm giác thèm ăn. Mặc dù trái cây ở mức độ vừa phải có thể làm một số điều kỳ diệu cho sức khỏe tổng thể của bất kỳ ai, nhưng tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến nhiều vấn đề.

Lượng đường tự nhiên cao làm cho trái cây trở nên đặc biệt khó điều hướng và ăn quá nhiều chuối trở thành một loại trái cây đặc biệt nguy hiểm.

Mặc dù bạn có thể cho rằng tất cả các loại chuối đều mang lại lợi ích và rủi ro sức khỏe như nhau, nhưng bạn phải tính đến mức độ chín, giống chuối… trước khi có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về sức khỏe.

Ăn chuối vừa phải có thể giúp cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng, nhưng ăn quá nhiều có thể khiến bạn bị tổn thương, theo Eat This, Not That!

1. Bạn có thể tăng cân

Ăn quá nhiều chuối có thể làm bạn tăng cân Shutterstock

Bạn có thể tin rằng hàm lượng chất xơ trong chuối có thể giúp bạn no lâu và giảm cân, nhưng nếu bạn ăn quá nhiều loại trái cây này, hãy tạm biệt mọi mục tiêu giảm cân.

Theo Penn Medicine, chuối chứa một lượng lớn carbohydrate và calo, và khi ăn điều độ, chuối có thể giúp bạn giảm cân. Khi ăn quá nhiều, điều ngược lại sẽ xảy ra. Theo Cleveland Clinic, lượng đường cao hơn được tìm thấy trong chuối sẽ khuyến khích tăng cân và nếu bạn định ăn một nhiều loại trái cây này, vòng eo của bạn chắc chắn sẽ tăng thêm.

Đối với chế độ ăn kiêng giảm béo, hãy hạn chế ăn quá nhiều chuối để đạt được mục tiêu giảm cân của bạn. Xem thêm Điều gì xảy ra khi bạn mỗi ngày ăn một trái chuối?

2. Lượng đường trong máu sẽ tăng đột biến

Mặc dù thỉnh thoảng ai trong chúng ta cũng có thể ăn một quả chuối, nhưng ăn quá nhiều có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Theo Đại học Sydney, chỉ số đường huyết (GI) của chuối chín quá mức đạt 62, đẩy nó vào vị trí GI vừa phải.

Theo một nghiên cứu được công bố thông qua Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, bất kỳ ai muốn theo dõi lượng đường trong máu của mình cần tránh xa một lượng lớn thực phẩm và đồ uống có mức GI trung bình hoặc cao.

Lượng đường trong máu cao ở những người không thể điều chỉnh mức insulin thích hợp có thể dẫn đến hôn mê tiểu đường và thậm chí tử vong. Điều này khiến chuối trở thành một lựa chọn đặc biệt nguy hiểm khi ăn quá nhiều.

Nếu bạn thích ăn chuối và cần giữ lượng đường trong máu của mình ở mức ổn định, hãy đảm bảo ăn chuối ít lại hoặc ít nhất là chuyển sang loại chuối vừa chín vì nó có mức GI thấp, đừng ăn chuối quá chín.

3. Có thể bị tăng kali máu

Mọi người đều nghe nói rằng chuối cung cấp một nguồn kali tuyệt vời, nhưng ngay cả một chất dinh dưỡng tuyệt vời với số lượng sai cũng có thể gây ra một số thiệt hại thực sự.

Nếu bạn thực sự thích ăn chuối, và ăn quá nhiều, bạn có thể phát triển chứng tăng kali máu, một tình trạng làm suy giảm chức năng của các tế bào thần kinh và cơ, khiến bạn phải nhập viện.

Theo USDA, trái cây này có 358 miligam kali, và theo Cleveland Clinic, bất kỳ ai theo đuổi chế độ ăn giàu kali đều có thể bị tác dụng phụ này.

Để giữ an toàn cho sức khỏe, hãy hạn chế ăn chuối, nếu không, bạn có thể gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến kali.

4. Có thể bị sâu răng

Khi thưởng thức các loại trái cây có đường, bạn có thể dễ dàng gặp nguy hiểm đến sức khỏe răng miệng của mình. Theo Orlando Sentinel, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chuối có thể gây hại cho răng của bạn nhiều hơn so với sô cô la và kẹo cao su có đường.

Hãy làm cho răng miệng của bạn và nha sĩ hài lòng và tránh ăn quá nhiều những loại trái cây có đường.

5. Có thể bị táo bón

Đừng ăn quá nhiều chuối, có thể bị táo bón Shutterstock

Theo Đại học Makerere, chuối có một lượng đáng kể a xít tannic được lưu trữ bên trong mỗi khẩu phần ăn. Mặc dù hóa chất này sẽ không có tác dụng nhiều với liều lượng nhỏ, nhưng bất kỳ ai thích ăn vài quả chuối cùng một lúc có thể thấy tác dụng phụ nguy hiểm đang chờ đợi họ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hệ sinh thái vi sinh vật trong Sức khỏe và Bệnh tật, lượng a xít tannic ăn vào cao có thể gây ra một số chứng táo bón nghiêm trọng.

Mặc dù mọi người đều có thể bị táo bón ở một số dạng, nhưng táo bón mạn tính có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến đường tiêu hóa và có thể khiến bạn phải đến gặp bác sĩ. Hãy tránh tác dụng có vẻ lành tính này bằng cách bỏ chuối xuống, chỉ ăn vừa phải thôi!

6. Có thể bị đau nửa đầu

Không gì có thể khiến một ngày làm việc hiệu quả, hoàn hảo bỗng nhiên bị cơn đau nửa đầu ập đến. Khoa học đã chứng minh rằng một số hóa chất và chất dinh dưỡng có thể gây ra tình trạng bệnh lý này, và thật không may, chuối lại mang một trong những hợp chất có hại này.

Theo một nghiên cứu được công bố thông qua Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, hóa chất tyramine đã được chứng minh là ảnh hưởng đến cách phát triển chứng đau nửa đầu, và thật không may, chuối chứa rất nhiều hóa chất này.

Đừng mạo hiểm với cơn đau nửa đầu nếu bạn có thể tránh được nó và hạn chế ăn chuối để tránh những cơn đau không đáng có, theo Eat This, Not That!