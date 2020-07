Điều gì xảy ra khi bạn uống sinh tố mỗi ngày?

Một trong những lợi thế của sinh tố là có thể kết hợp bất kỳ loại trái cây nào mình thích với nhau. Tùy từng sở thích và thời điểm mà người uống sẽ cho thêm vào bột protein, các loại hạt, bơ hay ngũ cốc, theo Eat This, Not That.

Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho rằng không phải lúc nào sinh tố cũng lành mạnh. Điều này phụ thuộc vào thành phần mà người uống cho vào để xay. Uống sinh tố mỗi ngày đều mang những lợi ích và mặt trái đối với sức khỏe.

1. Nạp được nhiều vitamin

Sinh tố có thành phần chủ yếu là trái cây, đôi khi có cả rau củ, nên không có gì ngạc nhiên khi sinh tố chứa đầy vitamin và khoáng chất, theo Eat This, Not That.

Một trong những lợi thế của sinh tố là giúp chúng ta có thể nạp một lượng lớn rau củ, trái cây mà nếu ăn như cách thông thường sẽ khó khăn. Ví dụ, ăn một chén rau bina, một ly sữa chua và một trái chuối có thể mất thời gian và khó ăn. Nhưng nếu cho tất cả vào xay chung thành sinh tố thì rất dễ uống, theo Eat This, Not That.

2. Nạp thêm lượng protein thực vật

Các loại rau củ, trái cây thường không có nhiều protein. Tuy nhiên, nếu bạn cho vào ly sinh tố một ít bơ hạnh nhân, đậu, hạt cây gai dầu hoặc bột protein có thể làm tăng lượng protein trong ly sinh tố của mình.

3. Đường huyết có thể tăng đột ngột

Một trong những hạn chế của uống sinh tố mỗi ngày là người uống có thể vô tình nạp nhiều đường mà không biết.

Điều này đặc biệt đúng khi mua một số loại sinh tố đóng chai ngoài cửa hàng. Để tăng thêm hương vị, nhà sản xuất thường cho thêm si rô vào sinh tố.

Cách tốt nhất là nên làm sinh tố tại nhà. Vì khi làm tại nhà, chúng ta có thể lựa chọn các loại trái cây, rau củ nguyên chất, ít đường và không cần bỏ thêm bất kỳ thứ gì nhiều đường vào ly sinh tố.