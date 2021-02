Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn nho?

Mặc dù nho mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe , nhưng chúng cũng có thể gây hại nhiều hơn là có lợi nếu bạn quá lạm dụng việc ăn vặt của mình.

Khẩu phần 1 cốc nho đỏ hoặc xanh chứa 28% lượng vitamin K được khuyến nghị hằng ngày của bạn, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của xương và tim. Không chỉ vậy, nho cực kỳ ít chất béo, natri và cholesterol, và là một nguồn tuyệt vời của vitamin C.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nho không chỉ hỗ trợ sức khỏe thể chất của bạn mà còn cả sức khỏe nhận thức của bạn. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy khi người lớn uống bổ sung nước nho hằng ngày, họ cải thiện điểm kiểm tra về khả năng chú ý, trí nhớ và ngôn ngữ. Điều đó nói rằng, nho cũng chứa nhiều đường và carb, và ít protein, theo Eat This, Not That!

Nho cực kỳ linh hoạt: bạn có thể ăn chúng ngay từ cây nho, kết hợp chúng vào sinh tố, cho chúng vào món salad hoặc thậm chí đông lạnh chúng để có một món ăn giống như kem que.

Bây giờ, nếu bạn tò mò về những gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn nho, hãy đọc tiếp.

1. Lượng đường trong máu của bạn sẽ tăng

Nho chứa 23 gram đường mỗi cốc. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận Paul Claybrook (Mỹ), lưu ý rằng loại trái cây này có chỉ số đường huyết tương đối thấp, có nghĩa là chúng sẽ không làm cho lượng đường trong máu của bạn tăng vọt - nếu bạn ăn chúng một cách điều độ.

Ông Claybrook giải thích: “Lượng đường trong máu của bạn sẽ tăng lên nhưng không đáng kể như những thứ như nước ngọt gây ra. Một phần lý do cho điều này là nho có chứa một số chất xơ, làm chậm tốc độ cơ thể bạn có thể hấp thụ chất dinh dưỡng, bao gồm cả đường. Không có nhiều chất xơ (chỉ dưới 1 gram mỗi cốc) nhưng nó đủ để giữ lượng đường trong máu của bạn ở mức hợp lý miễn là bạn không bỏ qua chúng".

Nho cũng chứa một hợp chất gọi là resveratrol, mà nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể làm tăng độ nhạy insulin, do đó có tác động có lợi đến lượng đường trong máu của bạn.

Các nghiên cứu thậm chí còn nói rằng việc kiểm soát hoóc môn này có thể giúp giảm lượng đường trong máu.

2. Chất chống ô xy hóa sẽ hoạt động

Quả nho Shutterstock

Bạn đã nghe nói về chất chống ô xy hóa, phải không? Đó là những chất mạnh mẽ bảo vệ cơ thể bạn khỏi tác hại của các gốc tự do? Nho có nhiều chất béo và chúng có thể giúp bảo vệ và sửa chữa các tế bào của bạn khỏi stress ô xy hóa - có liên quan đến sự phát triển của các bệnh mạn tính như ung thư, bệnh tim và tiểu đường.

Ông Claybrook giải thích: “Căng thẳng ô xy hóa đơn giản có nghĩa là có quá nhiều gốc tự do (chất thải) và không đủ chất chống ô xy hóa (chất trung hòa chất thải) trong cơ thể bạn để loại bỏ chúng. Kết quả là làm tổn thương các mô có thể dẫn đến bệnh tật. May mắn thay, nho chứa nhiều chất chống ô xy hóa bao gồm flavonoid, phenolics, vitamin C, quercetin lutein, beta carotene và resveratrol", theo Eat This, Not That!

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nho chứa hơn 1.600 hợp chất thực vật có lợi, và vì nồng độ chất chống ô xy hóa cao nhất nằm trong hạt và vỏ, nên ăn cả quả sẽ tốt hơn là chỉ uống nước ép nho.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng nho đỏ có chất chống ô xy hóa cao hơn nho xanh vì chúng chứa anthocyanins, một loại flavanoid chịu trách nhiệm về màu sắc của chúng.

3. Tình trạng viêm của bạn sẽ giảm

Viêm mạn tính có thể gây ra một số triệu chứng lâu dài và các vấn đề về sức khỏe, bao gồm đau cơ và đau khớp, tăng cân, đau đầu, mệt mỏi và các vấn đề về đường tiêu hóa. Nó cũng có liên quan đến ung thư, bệnh tim, Alzheimer, tiểu đường loại 2, viêm khớp và các tình trạng nghiêm trọng khác.

May mắn thay, theo ông Claybrook, sự đa dạng của chất chống ô xy hóa mạnh được tìm thấy trong nho có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Cụ thể, resveratrol được biết là có đặc tính chống viêm. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống chiết xuất bột nho có thể làm tăng mức độ của các hợp chất chống viêm trong máu của bạn.

4. Dạ dày có thể bị khó chịu - nếu bạn ăn quá nhiều nho

"Trong khi nho rất tốt cho sức khỏe, nhưng ăn quá quá nhiều nho vẫn có thể là một vấn đề”, ông Claybrook cho biết.

Ví dụ, nếu bạn ăn 2 cốc nho, bạn sẽ nhận được gần 47 gram đường, gần như tương đương với 2 thanh kẹo.

Ông Claybrook cho biết thêm: “Đường gây tăng cân, vì vậy bạn không muốn ăn nhiều nho. Nho cũng có thể gây đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy và khó chịu cho dạ dày nếu bạn lạm dụng nó".

Một khẩu phần ăn là khoảng 1/2 cốc hoặc 16 quả nho - có vẻ nhỏ, nhưng việc kiểm soát khẩu phần của loại quả này sẽ cho phép bạn gặt hái được nhiều lợi ích mà không gặp rủi ro về các vấn đề tiêu hóa và tăng cân.

5. Bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một cốc nho chứa 288 mg kali, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm huyết áp. Không chỉ vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nho đỏ có chứa các hợp chất có thể giúp giảm cholesterol LDL toàn phần và "xấu".

Ông Claybrook cho biết thêm: “Các polyphenol trong nho đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch (làm cứng động mạch). Chúng làm điều này bằng cách loại bỏ các gốc tự do mà còn cải thiện chức năng của các mô và giúp tránh cholesterol LDL bị hư hại và dính vào thành mạch máu. Chúng cũng giúp duy trì tính đàn hồi của mạch máu, do đó làm giảm huyết áp”.

6. Hệ thống miễn dịch của bạn sẽ được tăng cường

Nho là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, chiếm 27% RDI (khẩu phần ăn hằng ngày tham khảo) trong 1 cốc. Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu có lợi cho hệ thống miễn dịch của bạn, điều này có thể giải thích tại sao các nghiên cứu trong ống nghiệm đã chỉ ra rằng chiết xuất vỏ nho có thể bảo vệ chống lại vi rút cúm.

Trên thực tế, năm 2013, nghiên cứu so sánh tác dụng tăng cường miễn dịch của hàng trăm loại thực phẩm đã phát hiện ra rằng nho đỏ nổi bật - chủ yếu là do chất resveratrol, hoạt động với vitamin D để nâng cao sự biểu hiện của một gien cụ thể liên quan đến chức năng miễn dịch, theo Eat This, Not That!