Điều tuyệt vời gì xảy ra khi bạn uống nước chanh mỗi ngày trong 1 tuần?

Sau đây là những điều sẽ xảy ra sau khi bạn uống nước chanh mỗi ngày trong 7 ngày, theo trang tin Fitness Engage.

1. Hơi thở tươi mát hơn

Nếu bạn phát ngán với kẹo cao su hoặc nhai kẹo bạc hà mỗi khi bạn phải nói chuyện gần gũi với ai đó, nước chanh có thể là câu trả lời. Mùi đặc trưng của chanh có thể trung hòa các mùi khác, cho dù đó là trên bàn ăn hay trong miệng của bạn.

Uống một ít nước chanh sau bữa ăn có hành, tỏi, cá hoặc phô mai xanh có thể xóa sạch “bằng chứng” còn “vương vấn”. Chanh cũng góp phần kích thích sản xuất nước bọt giúp làm sạch miệng. Một cái miệng khô, chẳng hạn như khi bạn thức dậy vào buổi sáng, thực sự có mùi nặng hơn do sự phát triển quá mức của vi khuẩn, theo Fitness Engage.

2. Giữ làn da trẻ hơn

Khi bạn uống nước chanh mỗi ngày, bạn đã thêm nước vào thói quen chăm sóc da của bạn. Da được tiếp nước trông mịn màng và căng hơn, làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Khi bạn được cung cấp đủ nước, cơ thể bạn cũng có nhiều cơ hội để thải độc tố qua mồ hôi.

Việc thêm chanh vào nước giúp tăng lượng vitamin C - chất dinh dưỡng có tác dụng mạnh mẽ trong việc sản xuất collagen và elastin, vốn là những yếu tố giúp da khỏe mạnh mà vẫn linh hoạt. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều vitamin C cũng sẽ làm giảm nếp nhăn, điều mà mọi người đều muốn.

3. Nạp thêm vitamin C

Vitamin C là một chất chống ô xy hóa thiết yếu, có thể vô hiệu hóa các gốc tự do có hại trước khi chúng làm tổn thương tế bào.

Do đó, việc đảm bảo hấp thu mức khuyến nghị hằng ngày được cho là có thể giảm nguy cơ đột quỵ, huyết áp cao và bệnh tim mạch. Do cơ thể chúng ta không tổng hợp vitamin C từ các chất dinh dưỡng khác, chúng ta cần nạp mức khuyến nghị hằng ngày đó từ thực phẩm. Nước chanh có thể giúp bạn đạt mức 60 mg mỗi ngày, theo Fitness Engage.

4. Giảm cân dễ dàng hơn

Chúng tôi có thể nói với bạn trước rằng nước chanh không phải là một sản phẩm giảm cân thần kỳ. Uống nước chanh mỗi ngày không phải là điều duy nhất bạn cần làm để giảm cân thành công. Tuy nhiên, những người uống nước chanh có xu hướng ghi nhận giảm cân dễ dàng hơn. Không rõ tại sao, nhưng nhiều khả năng việc uống thêm nước có hương vị có thể giúp bạn cảm thấy no giữa các bữa ăn, theo Fitness Engage.

Nhưng đừng quên những chất chống ô xy hóa polyphenol trong chanh đã được chứng minh có thể hỗ trợ giảm cân ở chuột.

Các nghiên cứu phát hiện ra rằng chanh làm giảm tăng cân ở chuột bất chấp chế độ ăn nhiều chất béo, và khả năng kháng insulin cũng được cải thiện. Nghiên cứu trên người là cần thiết để thẩm định những kết quả đầy hứa hẹn này.

5. Ổn định tâm trạng

Mùi hương tăng sinh lực và trung hòa mùi của chanh cũng có thể làm giảm stress và giữ cho bạn bình tĩnh. Đó là lý do tại sao dầu chanh là một thành phần phổ biến trong các loại dầu hương liệu. Khi bạn uống chanh, bạn sẽ có được lợi ích giảm stress tương tự cộng với tác dụng tích cực của kali trong trái cây. Kali rất quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, và huyết áp cao là yếu tố chính trong trải nghiệm stress của bạn.

Nếu bạn uống nước chanh ấm, bạn sẽ trải nghiệm thêm các hiệu ứng xoa dịu. Hãy thử uống một ít nước chanh trước khi bạn dùng đến rượu sau một ngày đặc biệt khó khăn.

6. Ngăn ngừa sỏi thận

Ngay cả khi bạn chưa bao giờ bị sỏi thận, bạn vẫn có thể cảm nhận được mức độ gây đau đớn của chúng. Hầu hết sỏi thận về cơ bản là khoản tích tụ canxi, và bạn có thể giảm nguy cơ hình thành một viên sỏi bằng cách bổ sung nhiều a xít citric trong chế độ ăn uống của mình.

Chanh là một loại trái cây có chứa nhiều a xít citric - trên thực tế, chỉ ½ cốc nước chanh đã chứa cùng mức a xít citric như các loại thuốc được kê toa để chữa sỏi thận. Uống đủ nước cũng là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thận, vì vậy uống nước chanh hằng ngày có thể là một biện pháp phòng ngừa tuyệt vời khi nói đến vấn đề sỏi thận, theo Fitness Engage.

Nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bàng quang là một trong những tình trạng bệnh gây nhiều đau đớn và dễ mắc phải. Một cách để giảm thiểu sự xuất hiện các bệnh nhiễm trùng này là giữ cho nước tiểu có tính kiềm. A xít citric, vốn có nhiều trong chanh, có thể tạo ra những sản phẩm phụ kiềm hóa khi được tiêu hóa.

Uống nước chanh hằng ngày giúp duy trì độ pH kiềm trong đường tiết niệu. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến độ pH trong máu của bạn. Thận của bạn làm công việc đó, và chế độ ăn uống không có liên hệ với quá trình này, theo trang tin Fitness Engage.