Đòi 'sinh thuận tự nhiên', sản phụ và thai nhi rơi vào tình trạng nguy hiểm

Nguy hiểm cả mẹ và con

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (BV ĐHYD): Sản phụ N.T.T (32 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện vào tuần thai thứ 40. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết chị T. đã có dấu hiệu chuyển dạ, thai to, khung xương chậu nhỏ, cổ tử cung không mở và vết mổ cũ.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Thị Phương Loan (Khoa Phụ sản, BV ĐHYD) - người điều trị trực tiếp cho chị T., cho biết với tình trạng này, sản phụ không thể sinh tự nhiên qua ngả âm đạo nên bác sĩ chỉ định cho sinh mổ để đảm bảo tính mạng cho mẹ và con. Tuy nhiên, sản phụ và gia đình không đồng ý sinh mổ và còn muốn “sinh thuận tự nhiên”, cương quyết từ chối mọi sự hỗ trợ của bác sĩ trong suốt cuộc sinh, để sản phụ tự chịu đựng cơn đau, tự rặn…

Sau 2 giờ nhập viện, chị T. bị vỡ ối, nước ối vàng, đau bụng dữ dội, sốt cao, tim thai rất nhanh.

Lúc này, các bác sĩ trực đánh giá chuyển dạ khó khăn, chỉ định truyền dịch, truyền thuốc hạ sốt, nhưng chị T. và gia đình vẫn không đồng ý thực hiện bất cứ can thiệp nào. Đồng thời, gia đình đưa ra rất nhiều yêu cầu như: không được thăm khám âm đạo, không để sản phụ sinh trên bàn mà phải sinh trong tư thế đứng, không được tiêm kháng sinh, truyền hạ sốt cho sản phụ, không được tiêm vắc xin cho con khi sinh ra, phải để nửa tiếng mới được cắt dây rốn, không cho con bú sữa bình… Vợ chồng sản phụ còn ký giấy cam kết tự chịu trách nhiệm khi có trường hợp xấu xảy ra.

Khi thấy dấu hiệu nguy hiểm lên thai đến mức báo động, lãnh đạo Khoa Phụ sản, BV ĐHYD, đã phải kiên quyết giải thích rằng mổ lấy thai là để cứu sống thai nhi thì sản phụ và gia đình mới đồng ý để bác sĩ can thiệp.

Ca mổ thành công nhưng do đã vỡ ối lâu trong thời gian sản phụ và gia đình không cho can thiệp nên mẹ con chị T. đều phải tiêm kháng sinh, riêng em bé phải được hỗ trợ hô hấp.

Sau khi được can thiệp y khoa để “mẹ tròn con vuông”, chị T. cho biết, vào tháng thứ 4 của thai kỳ, chị biết đến trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” trên mạng xã hội và quyết tâm sinh con theo phương pháp này, không để bác sĩ can thiệp, vì muốn con được sinh ra được khỏe mạnh và an toàn nhất. Tuy nhiên, “nếu biết trước tình trạng của mình lúc tự sinh con có nhiều nguy hiểm đến vậy thì mình đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ ngay từ đầu”, chị T. bộc bạch.

Sai lầm khi đòi “sinh thuận tự nhiên”

Theo tiến sĩ - bác sĩ Trần Nhật Thăng, Trưởng Khoa Phụ sản, BV ĐHYD: Việc lựa chọn phương pháp sinh phù hợp để hạn chế tối đa những nguy cơ gây hại đến sức khỏe của mẹ và bé là điều mà cả sản phụ, gia đình và các bác sĩ, nhân viên y tế đều hướng đến. Hơn ai hết, bác sĩ và nhân viên y tế là người thấu hiểu được lợi ích và nhu cầu được sinh tự nhiên của sản phụ. Tuy nhiên, nếu như không có quá trình theo dõi và hỗ trợ đúng mức của y học hiện đại thì quá trình sinh nở đều là những giai đoạn nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Có những trường hợp không thể sinh tự nhiên cần được can thiệp y khoa đúng phương pháp, đúng thời điểm nhằm đảm bảo sự an toàn cho cả mẹ và bé.

Việc chọn sinh tự nhiên đã được ứng dụng nhiều tại các nước phát triển như Mỹ, Anh, Canada… Tuy nhiên, để thực hiện phương pháp này, sản phụ và gia đình phải luôn có sẵn một ê kíp hỗ trợ từ bác sĩ chuyên môn cho đến chuyên viên tư vấn tâm lý. Bên cạnh đó, sản phụ còn phải được chuẩn bị chu đáo các trang thiết bị tại nhà. Đến khi chuyển dạ, toàn bộ ê kíp sẽ có mặt để theo dõi và đảm bảo quá trình sinh con của sản phụ diễn ra an toàn và theo trình tự.

Tại Việt Nam, phương pháp sinh thuận tự nhiên thời gian qua được truyền bá khá rầm rộ trên những trang mạng không chính thống y khoa, không nêu rõ những vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra cho thai nhi và sản phụ. Điều này đã gây ra nhiều lầm tưởng cho các bà mẹ, nghĩ rằng sinh nở không cần đến sự can thiệp y tế nào.

Các bác sĩ khuyến cáo, sản phụ và gia đình nên tham khảo thông tin có chọn lọc, trên những trang y khoa chính thống, khám thai định kỳ, được tư vấn cụ thể bởi các chuyên gia y tế, từ đó có những lựa chọn đúng đắn và an toàn khi sinh. Sản phụ cần tuân thủ theo quy trình khám và điều trị của bác sĩ tại bệnh viện. Sản phụ không nên quá cực đoan theo một trường phái nào, tránh việc nhận thức chưa đầy đủ khiến mẹ và bé rơi vào tình trạng nguy cấp.

“Việc tôn trọng chỉ định y khoa của bác sĩ, tôn trọng sự tự nhiên của chuyển dạ, chỉ can thiệp vào những lúc cần thiết thì đó là can thiệp an toàn. Khoa sản BV ĐHYD luôn tôn trọng sinh thuận tự nhiên nhưng đó là sự tự nhiên dưới sự kiểm soát đúng mức của y học hiện đại. Khi có vấn đề nên can thiệp thì phải phát hiện, can thiệp sớm, tránh để lại những hậu quả cho cả mẹ và con”, bác sĩ Thăng khẳng định.