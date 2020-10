Dụng cụ nấu ăn bằng silicone có an toàn?

Một trong những dụng cụ nấu nướng giúp cho việc nấu ăn và nướng bánh trở nên siêu tiện lợi là dụng cụ nấu ăn bằng silicone

Ngay từ màu sắc quyến rũ cho đến khuôn dẻo, chảo bánh, cốc bánh nướng xốp cho đến khuôn đá và những thứ không có, dụng cụ nấu ăn này đã đến với rất nhiều nhà bếp trên thế giới , theo Times of India.

Dụng cụ nấu nướng này giúp việc nấu ăn và nướng dễ dàng hơn rất nhiều nhờ kết cấu và khuôn linh hoạt, độc đáo của chúng. Nhưng câu hỏi đặt ra là những dụng cụ nấu nướng bằng silicone này có an toàn không?

Silicone là gì?

Silicone về cơ bản là một loại cao su tổng hợp, được điều chế bằng cách kết hợp silicon , ô xy và cacbon, được kết dính theo một tỷ lệ xác định. Tuy nhiên, những nguyên tố này như ô xy, silicon và cacbon là tự nhiên và thường an toàn để sử dụng.

Dụng cụ nấu ăn bằng silicone có khả năng chịu nhiệt, an toàn với ngăn đá và an toàn với lò nướng, nhưng chỉ lên đến 220 độ C.

Theo chuyên gia Shweta Bhathwal, Dietician (Ấn Độ), dụng cụ nấu ăn bằng silicone về cơ bản là một loại cao su được tạo thành từ silicon và ô xy, an toàn trong nấu nướng. Tuy nhiên, chuyên gia này khuyên nên sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng silicone chất lượng cao để đảm bảo rằng hóa chất không ngấm vào thực phẩm, theo Times of India.

Có an toàn?

Silicon dioxide là nguyên tố cơ bản được sử dụng để sản xuất dụng cụ nấu ăn bằng silicone và nó là một trong những dụng cụ nấu nướng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Năm 1979, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã công nhận silicon dioxit là chất an toàn để sử dụng làm vật liệu cấp thực phẩm. Một trong những dụng cụ nấu ăn bằng silicone là spatula (còn gọi là bàn xẻng, dao bay, thìa to…), lần đầu tiên được bán vào những năm 1980, theo Times of India.

Hơn nữa, dụng cụ nấu ăn bằng silicone cấp thực phẩm thường được phủ các hợp chất cấp thực phẩm để đảm bảo rằng không có hóa chất nào ngấm vào thực phẩm.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy silicone cấp thực phẩm không dẫn đến biến đổi các hợp chất silicone nếu không đun nấu ở nhiệt độ quá mức cho phép.

Trong một số trường hợp, các dụng cụ nấu bằng silicone chất lượng thấp đã được thử nghiệm vượt quá lượng gia nhiệt cho phép và có sự biến đổi của các hợp chất nhưng ở mức độ rất thấp. Do đó, nói chung, dụng cụ nấu ăn bằng silicone cấp thực phẩm được coi là an toàn cho việc nấu ăn hoặc nướng hằng ngày, theo Times of India.

Mẹo đảm bảo sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng silicone an toàn

Tóm lại, dụng cụ nấu ăn bằng silicone thường an toàn cho việc nấu ăn hoặc nướng hằng ngày. Nhưng hãy lưu ý những lời khuyên này để đảm bảo an toàn cho thực phẩm cũng như sức khỏe của bạn, theo Times of India.

Hãy chắc chắn rằng bạn luôn chọn loại thực phẩm và dụng cụ nấu bằng silicone chất lượng cao.

Kiểm tra chi tiết về lớp phủ thực phẩm được sử dụng để làm dụng cụ nấu ăn.

Đảm bảo dụng cụ nấu nướng của bạn không có vết cắt hoặc trầy xước, vì điều này có thể dẫn đến việc “trôi ra” các chất hóa học, đặc biệt là trong khi đun hoặc nấu.

Hãy chắc chắn rằng bạn không rửa dụng cụ nấu nướng bằng máy rửa bát hoặc bằng máy chà rửa kim loại, vì điều này có thể dẫn đến sự biến đổi của các hợp chất khi đun nóng quá mức, theo Times of India.