Gặp 8 triệu chứng này, bạn cần bổ sung canxi ngay

Nếu gặp những dấu hiệu này, đã đến lúc bạn nên đi khám và bổ sung các thực phẩm giàu canxi trong chế độ ăn uống của mình.

Ánh nắng mặt trời giúp hấp thụ canxi Ảnh Shutterstock

1. Thường xuyên bị chuột rút

Chuột rút cơ bắp ở đùi, bắp chân, cánh tay và nách thường xảy ra vào ban đêm có thể là một trong những triệu chứng ban đầu của tình trạng thiếu canxi, theo MSN.

2. Chỉ va chạm nhẹ cũng bị gãy xương

Nếu chỉ va chạm nhẹ cũng bị gãy xương, cần phải ăn nhiều thực phẩm giàu canxi hơn và bắt đầu chương trình tập tạ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, bổ sung một chế độ tập luyện kết hợp các bài tập tạ là cần thiết để đạt được tác dụng có lợi của việc bổ sung canxi, theo NCBI.

3. Bị hư răng

Hư răng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy lượng canxi kém, bởi vì khi không đủ canxi, cơ thể bắt đầu lấy canxi cần thiết từ xương và răng.

4. Cảm thấy buồn chán

Canxi có liên quan đến chứng trầm cảm và nếu ngày nào bạn cũng cảm thấy buồn chán. Chế độ ăn với 3 phần sữa mỗi ngày - đã được chứng minh là làm giảm chứng trầm cảm.

5. Ngứa da và móng tay giòn

Móng tay khô, gãy và dễ gãy có thể cho biết mức canxi trong máu thấp. Và cả bệnh vẩy nến và bệnh chàm đều do thiếu hụt canxi. Tình trạng này thường làm cho da trông có vảy và khô.

Ngoài ra, thiếu canxi còn gây ngứa và tê quanh miệng hoặc ở các ngón tay và ngón chân, run cơ, suy giảm xúc giác, thậm chí trí nhớ kém và ảo giác. Cần đi khám để bổ sung canxi, theo MSN.

6. Thường xuyên bị bệnh

Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh vì nó giúp cơ thể chiến đấu chống lại virus và vi khuẩn.

Sự thiếu hụt canxi làm giảm sức đề kháng của cơ thể để chống lại sự tấn công của mầm bệnh và hậu quả là sẽ dễ bị bệnh, cảm lạnh, ho và hắt hơi, theo Bright Side.

7. Khó nuốt

Mặc dù nghe có vẻ không liên quan, nhưng thiếu canxi cũng có thể dẫn đến chứng khó nuốt.

Nguyên nhân là do các cơ trong cổ họng co bóp kém. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể dẫn đến co thắt ở thanh quản và làm thay đổi giọng nói.

8. Mất ngủ

Khi ngủ, mức canxi tăng và giảm mạnh hơn, xảy ra trong giấc ngủ sâu. Vì vậy, nếu cơ thể thiếu canxi, có thể sẽ không có một giấc ngủ sâu như ý. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến vai trò của canxi trong việc tạo ra hoóc môn ngủ melatonin.

Thiếu hụt canxi trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất tổng thể. Vì vậy, nếu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng, hãy bổ sung canxi.