Gặp hiện tượng này lúc nửa đêm, hãy khám ung thư ngay!

Sau đây là những loại ung thư có thể gây đổ mồ hôi đêm:

Đổ mồ hôi vào ban đêm là triệu chứng ban đầu của ít nhất 6 loại ung thư khác nhau. Bác sĩ Chun Tang, bác sĩ đa khoa từ phòng khám Pall Mall Medical (Anh), cho biết đổ mồ hôi đêm thường là dấu hiệu ban đầu của ung thư

Theo tiến sĩ Mehmet Oz, giáo sư và phó chủ nhiệm phẫu thuật tại Đại học Columbia, kiêm Giám đốc Viện Tim, Trung tâm Y tế Columbia (Mỹ), nhiều bệnh ung thư có triệu chứng ban đầu là đổ mồ hôi đêm, theo Best Life.

Đó là ung thư máu, ung thư hạch, khối u carcinoid, ung thư gan, ung thư xương và u trung biểu mô.

Đổ mồ hôi đêm như thế nào mới là triệu chứng của ung thư? Theo tiến sĩ Oz, đổ mồ hôi đêm do ung thư có xu hướng dai dẳng, chứ không thỉnh thoảng mới đổ mồ hôi như do mãn kinh.

Tiến sĩ Oz cho biết: “Không như đổ mồ hôi đêm thi thoảng do chuyển mùa hoặc sau khi gặp ác mộng, đổ mồ hôi đêm do ung thư thường kéo dài dai dẳng, đổ nhiều mồ hôi và thậm chí ướt đẫm quần áo”, theo Best Life.

Các tình trạng khác có thể gây đổ mồ hôi đêm không thường xuyên gồm mang thai, một số bệnh nhiễm khuẩn, đường huyết thấp, cường giáp, căng thẳng, lo lắng và một số loại thuốc.

Có nhiều lý do khiến các loại ung thư này gây đổ mồ hôi đêm.

Ung thư hạch

Bác sĩ Tang giải thích, ung thư hạch bạch huyết, thường dẫn đến sốt do "các tế bào ung thư hạch sản sinh ra các chất hóa học khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên”. Từ đó, gây đổ mồ hôi đêm.

Bệnh bạch cầu cũng diễn ra theo mô hình tương tự. "Ung thư bạch cầu hạn chế số lượng tế bào miễn dịch mà cơ thể tạo ra. Do đó, người bệnh có nhiều nguy cơ bị nhiễm trùng hơn. Khi cơ thể chống chọi với nhiễm trùng, nhiệt độ cơ thể sẽ tự động tăng lên để chống lại. Từ phản ứng tự nhiên này, các cơn sốt và đổ mồ hôi ban đêm có thể xảy ra”, bác sĩ Tang giải thích.

Ung thư gan

Đối với bệnh ung thư gan, tiến sĩ David Beatty, bác sĩ đa khoa với hơn 30 năm kinh nghiệm, từ Đại học California (Mỹ), cho biết các khối u gan lớn có thể sử dụng hết lượng đường trong máu, khiến lượng đường trong máu thấp. Khi lượng đường trong máu giảm xuống quá thấp, cơ thể người bệnh sẽ sản xuất adrenaline dư thừa, có thể dẫn đến đổ mồ hôi, theo Best Life.

Khối u carcinoid

Ngoài ra, các khối u carcinoid có thể tiết ra serotonin, gây đổ mồ hôi và đỏ mặt, tiến sĩ Beatty giải thích.

Các triệu chứng có thể tương tự như các triệu chứng của mãn kinh hoặc hen suyễn. Ví dụ, có thể có những lúc da đột nhiên đỏ và nóng lên, khó thở hoặc tim đập nhanh.

Các khối u carcinoid thường phát triển trong dạ dày và ruột, nhưng cũng có thể trong phổi, tuyến tụy, tinh hoàn hoặc buồng trứng.

Tuy nhiên, khác với các loại ung thư trên, khi gặp các triệu chứng này, nghĩa là ung thư đã di căn, thường là đến phổi hoặc gan.

Nếu phát hiện sớm, có thể chữa khỏi. Nhưng khi đã đến giai đoạn muộn, không có cách chữa khỏi khối u carcinoid, theo webMD.

U trung biểu mô

Có khoảng 10% bệnh nhân u trung biểu mô giai đoạn đầu bị sốt hoặc đổ mồ hôi đêm.

Và triệu chứng này thường phổ biến ở giai đoạn cuối - khi ung thư bắt đầu di căn khắp cơ thể, theo cancer.net.

Sốt có thể là dấu hiệu cơ thể đang chống lại các tế bào ung thư.

U trung biểu mô là ung thư ở phần màng bảo vệ xung quanh tất cả các cơ quan nội tạng, xảy ra nhiều nhất ở màng phổi, nhưng cũng có thể bắt đầu từ khoang bụng và xung quanh tim.

Các tế bào ác tính từ u trung biểu mô có thể xâm lấn và gây tổn thương các mô lân cận. Tế bào ung thư cũng có thể di căn đến các bộ phận khác của cơ thể.

Hầu hết bệnh nhân u trung biểu mô chết do suy hô hấp hoặc viêm phổi. Một số bị tắc ruột non hoặc các biến chứng tim khi khối u xâm nhập vào tim và màng ngoài tim.

Tuy nhiên, đổ mồ hôi vào ban đêm không phải là triệu chứng duy nhất của bệnh nhân ung thư. Theo tiến sĩ Beatty, các triệu chứng đi kèm có thể là sụt cân, mệt mỏi, bầm tím nhiều và tất nhiên là sốt, theo Best Life.