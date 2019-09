Gãy 'súng' - tai nạn phòng the tế nhị nhưng chớ chần chờ đi cấp cứu

Cấp cứu ngay, “súng” gãy không thể tự lành

Anh B.T.N (27 tuổi, ngụ TP.HCM) đang nằm ngủ thì có cảm giác dương vật cương cứng. Sau đó, anh dùng tay mình va chạm vào bộ phận sinh dục một cách vô thức, bệnh nhân không nhớ rõ hành động lúc đó. Cơn đau đột ngột làm anh thức giấc và dương vật trở nên mềm đi, ngày càng sưng đau, bầm tím dần.

Bệnh nhân cho biết, có dùng… dầu nóng thoa vào "cậu nhỏ" và do chủ quan nghĩ là sẽ không sao nên không đi khám sớm. Đến 6 giờ sau khi sự cố xảy ra, dương vật sưng đau và bầm tím nhiều, bệnh nhân mới khám và nhập viện Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM).

Các bác sĩ Khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 đã chẩn đoán anh N. bị vỡ thể hang và phải phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân được lấy sạch máu cục, bơm rửa, khâu cân trắng thể hang bên trái đã vỡ đoạn giữa. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được xuất viện và dặn dò chăm sóc, tái khám.

Trước đó, các bác sĩ Khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115, cũng đã phẫu thuật điều trị cho một bệnh nhân bị gãy dương vật trong khi đang giao hợp trên giường. Do chân giường bị gãy đột ngột, làm cho bệnh nhân giao hợp sai tư thế, khiến dương vật bị gãy.

Gãy “súng” là tai nạn phòng the nghiêm trọng, ngoài ý muốn. Tuy nhiên, khi nó đã xảy ra thì nam giới rất ngại ngùng thừa nhận và đi khám; nhất là khi bị gãy kín, một số người còn đợi xem có thể tự lành hay không. Mặt khác, tai nạn này thường xảy ra vào đêm khuya nên nhiều người có ý định đợi tới sang mới đi khám chữa.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Trần Thanh Phong, Phó trưởng khoa Ngoại niệu - ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115: Về vấn đề điều trị, tất cả các trường hợp "gãy" dương vật phải phẫu thuật. Do đó, việc nam giới trông chờ sự lành tự nhiên, không cần đến bệnh viện là điều không thể, song song có thể để lại nhiều biến chứng. Nếu để lâu, những chỗ tổn thương nhanh chóng bị phù nề, hoại tử, nguy hiểm đến cơ quan sinh sản của nam giới.

Vì vậy, nếu gặp tình huống như vậy, phái mạnh đừng ngần ngại, phải đến bệnh viện chuyên khoa (niệu khoa hoặc nam khoa) cấp cứu ngay “cậu nhỏ”.

“Súng” gãy do đâu, cấp cứu thế nào?

Theo bác sĩ Phong: Gãy “súng” (hay gãy dương vật) là cách gọi nôm na trong dân gian. Đây là tình trạng khi dương vật bị cương cứng, sau đó bị chấn thương, tiếp đến xìu nhanh và biến dạng. Giải thích về mặt y khoa, thể hang với cấu trúc là một bao rất chắc, khi cương lên máu được bơm vào trong thể hang làm căng phồng lên, tạo ra hiện tượng cương cứng. Khi một lực tác động làm biến dạng dương vật do làm cho bao trắng bị rách đi, máu trong thể hang thoát ra ngoài, khiến dương vật không giữ được trạng thái cương, dẫn đến dương vật bị xìu và tụ máu xung quanh do xuất huyết. Từ chuyên môn trong y khoa là “vỡ thể hang”.

Bác sĩ Phong cho biết thêm, để nhận diện được tình huống dương vật bị gãy kín, đây là trường hợp chỉ xảy ra vào lúc dương vật đang còn cương cứng, sẽ có các dấu hiệu như: đột ngột nghe tiếng rắc như bị gãy, sau đó dương vật bị biến dạng và tụ máu xung quanh dương vật; đồng thời xìu nhanh.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này như: Khi ngủ vô tình nằm đè lên, bị các sang chấn va đập vào dương vật, do giao hợp hay trong một số trường hợp thủ dâm, tự bẻ... Ở châu Âu, người ta bị gãy dương vật với nguyên nhân hàng đầu là quan hệ tình dục sai tư thế. Nhưng ở Việt Nam ghi nhận nguyên nhân hàng đầu do tự bẻ, một số trường hợp khác do va chạm vật cứng dẫn đến gãy.

Khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 hằng năm đã tiếp nhận và điều trị rất nhiều trường hợp gãy dương vật do các nguyên nhân trên.

“Trường hợp gãy dương vật là dạng cấp cứu niệu khoa vì có liên quan đến vấn đề chảy máu. Khi cương cứng như vậy, máu trong thể hang rất nhiều, nên khi gãy có thể gây xuất huyết dưới da, tùy theo mức độ thương tổn có thể gây xuất huyết khu trú ở quanh dương vật hoặc lan xuống bìu, phần bụng dưới,...”, bác sĩ Phong đánh giá.

Bác sĩ hướng dẫn, khi chẳng may gặp trường hợp trên, bệnh nhân có thể sơ cứu ban đầu bằng cách sử dụng băng quấn chặt xung quanh dương vật để giảm hiện tượng tụ máu hay chảy máu dưới da, giảm bóc tách dưới da ra khỏi cấu trúc bên dưới.

Tình trạng chảy máu có thể tiếp diễn. Vì thế bệnh nhân nên đến bệnh viện xử trí càng sớm càng tốt. Có những trường hợp tổn thương nặng phải xử trí sớm để phục hồi hoàn toàn.

“Nếu không được điều trị đúng cách, hoặc tự điều trị theo kiểu dân gian tại nhà, có thể dẫn đến các biến chứng làm cho dương vật không hồi phục như áp xe (nhiễm trùng), biến dạng, cong dương vật, xơ hóa thể hang và rối loạn cương. Một số trường hợp tổn thương vào niệu đạo, biến chứng sẽ càng phức tạp hơn”, bác sĩ Phong khuyến cáo.