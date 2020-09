Ghép thành công 23 tạng chỉ trong 13 ngày

Hiện tại, tất cả tạng sau ghép đều rất tốt.

Trước đó, ngày 11.9, các bác sĩ đã ghép tim cho nam BN N.Q.T (33 tuổi, ở Thanh Hóa) có tiền sử suy tim giai đoạn cuối trên nền bệnh cơ tim giãn , nguy cơ tử vong rất cao. Tim ghép từ người hiến là nam thanh niên chết não sau chấn thương sọ não nặng, chức năng tim rất tốt. Đây là ca ghép khó về kỹ thuật, do tim của BN T. bị bệnh nhiều năm nên quá to, làm khoang chứa tim rất lớn. Tim hiến là của người bình thường nên tim nhỏ hơn khoang chứa tim. Do đó, các bác sĩ phải dùng một số kỹ thuật để tạo hình, kéo dài các cuống tim mới nối vừa. Sau ghép, BN hồi phục tốt…