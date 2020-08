Giải mã 8 kiểu giấc mơ căng thẳng phổ biến ở nhiều người

"Tất cả những giấc mơ của chúng ta chỉ là sự kết hợp những trải nghiệm trước đây của chúng ta, dù tốt hay xấu... Khi chúng ta ngủ, bộ não tuôn ra những suy nghĩ và trải nghiệm của chúng ta thông qua giấc mơ", Bill Fish, huấn luyện viên khoa học về giấc ngủ và là người đứng đầu Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Mỹ, nói với Bustle.

Theo ông, những giấc mơ căng thẳng thường là sự phản ánh những thứ khiến bạn căng thẳng trong ngày hôm đó. Một nghiên cứu được công bố trên PNAS năm 2019 cho thấy, khi bị căng thẳng, cơ thể chúng ta dành nhiều thời gian hơn trong giấc ngủ REM, dẫn đến những giấc mơ mở rộng, sống động hơn.

Biết rằng lo lắng khi tỉnh có thể dẫn đến ác mộng ban đêm, nhưng thật khó để hiểu ý nghĩa của chúng. "Sự thật là những giấc mơ rất khó để nghiên cứu một cách khoa học", Steve Joordens, giáo sư tâm lý học tại Đại học Toronto (Canada) nói với Bustle. Nhưng một số tín hiệu nhất định có thể cho bạn ý tưởng về những gì đang thực sự xảy ra.

Dưới đây là 8 giấc mơ căng thẳng và ý nghĩa của chúng đối với cuộc sống của bạn, theo Bustle.

1. Bị truy đuổi

Theo một nghiên cứu được công bố trên kho lưu trữ châu Âu về tâm thần học và khoa học thần kinh lâm sàng năm 2010, ngã và bị truy đuổi là hai ác mộng thường gặp nhất.

Thông thường, chúng tiết lộ cảm giác chạy trốn một mối đe dọa nào đó, hoặc cảm thấy không an toàn. Thực tế, có thể bạn đang phải đối phó với một ông chủ đáng sợ hoặc khóa cửa nhà không chắc chắn...

2. Rơi tự do

Cảm giác bị rơi không phải do vấn đề cảm xúc. Nếu bạn cảm thấy như đang vật lộn trong môi trường không gian, bay hoặc không trọng lượng, thì có thể do cơ thể bạn đang trải qua cú giật mình (hypnic jerk) khiến não bị nhầm lẫn về trọng lực.

Thường lúc ngủ, não sẽ tắt một số chức năng bao gồm cảm giác về trọng lượng và vị trí cơ thể. Nếu phần não này đột nhiên thức dậy khi cơ thể vẫn chìm vào giấc ngủ sâu, tín hiệu bị xáo trộn sẽ gây ra cảm giác rơi đáng sợ kia.

3. Tranh cãi

Một nghiên cứu về ác mộng được xuất bản trên Sleep năm 2014 cho thấy, những giấc mơ căng thẳng thường liên quan đến một số loại xung đột giữa các cá nhân. Bộ não có thể tái hiện các mối quan hệ căng thẳng của bạn trong các kịch bản giấc mơ.

Một nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Psychology năm 2019 chỉ ra, trải nghiệm trong mơ có thể xoa dịu vấn đề tình cảm mà chúng ta không thể giải quyết trong đời thật và giúp ta tạo ra những kịch bản mới có thể kiểm soát. Nếu bạn thường xuyên la hét trước mặt sếp và mơ tranh cãi nảy lửa thì đó không phải là một vấn đề lớn cần phải giải quyết. Giấc mơ thường là một phần của quá trình xử lý cảm xúc. Hãy để nó làm việc nên làm.

4. Tìm những thứ bị mất/lạc

Một nghiên cứu về ý thức và nhận thức năm 2014 đã xem xét các sinh viên sắp tham gia một kỳ thi quan trọng. Nhóm có giấc mơ căng thẳng vào đêm trước ngày thi - thường liên quan đến những thứ bị mất, trễ giờ hoặc được trao một lát bánh mì thay vì đề thi - đạt điểm cao hơn.

Các nhà nghiên cứu chia sẻ trên Guardian rằng đây là lý thuyết mô phỏng mối đe dọa, trong đó, bộ não diễn tập tất cả những điều tệ có tể xảy ra để giúp chúng ta đối phó khi chúng thật sự xảy ra.

Vì vậy, khi mơ thấy quên bút và quần vào ngày thi quan trọng hoặc những điều tương tự thì có nghĩa là bộ não chuẩn bị để giúp bạn đối phó với một điều gì đó căng thẳng ngoài đời thật thôi.

5. Côn trùng

Giáo sư tâm lý học Steve Joordens nghĩ rằng giấc mơ về côn trùng có thể liên quan đến nỗi sợ trừu tượng trong cuộc sống hằng ngày - virus, sự sạch sẽ, kiểm soát môi trường hoặc lo lắng về cơ thể. Hoặc đôi khi nó chỉ là ác mộn thuần túy. Trường hợp muốn giải mã giấc mơ căng thẳng kỳ lạ dạng này, hãy tìm những nỗi sợ hãi có thể kết nối với nó khi tỉnh giấc.

6. Thiên tai

Mơ thấy động đất, bão, hoặc những thảm kịch khác phản ánh sự lo lắng gia tăng trong cuộc khủng hoảng như Covi-19, thảm họa tự nhiên. Tiến sĩ Deirdre Barrett, nhà nghiên cứu giấc mơ tại Harvard (Mỹ), cho biết nhiều người đã có giấc mơ về thiên tai trong thời kỳ đầu đại dịch virus Corona ở Mỹ năm 2020, theo Bustle.

7. Rụng răng

Những giấc mơ căng thẳng về các vấn đề cơ thể, như răng rụng hoặc tay chân không hoạt động, có thể phản ánh những lo lắng về bệnh tật, thiếu kiểm soát và mất mát trong cuộc sống thật.

8. Tê liệt

Thông thường lúc say giấc, cơ thể chúng ta không vận động như lúc thức là để ngăn ta tự làm tổn thương mình khi mơ. Nhưng nếu cảm thấy mình tỉnh giấc rồi mà không thể di chuyển hoặc nói, đó là hiện tượng tê liệt khi ngủ. Không phải do có bóng nào đè bạn đâu. Chỉ là do bộ não không điều chỉnh theo thực tế là bạn đang thức, vẫn để cơ chế bất động khi ngủ nên xảy ra tình trạng này, theo Bustle.