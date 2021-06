Hóa ra buồn nôn và nôn do tắc ruột là dấu hiệu của ung thư này

Nguyên nhân là vì ung thư tuyến tụy hiếm khi được phát hiện ở giai đoạn đầu khi còn dễ chữa, mà chỉ xuất hiện triệu chứng khi đã di căn sang các cơ quan khác, theo Mayo Clinic.

Ung thư tuyến tụy gây tắc ruột

Trong một nghiên cứu được công bố trên thư viện quốc gia Mỹ của Viện Y tế Quốc gia Mỹ - US National Library of Medicine National Institutes of Health, việc tắc ruột đã được phân tích.

Nghiên cứu ghi nhận, ông P., 57 tuổi, một bệnh nhân ung thư tuyến tụy di căn, có triệu chứng tắc ruột.

Chẩn đoán lâm sàng và chụp X-quang đã phát hiện ông bị tắc ruột ác tính, và ông đã được điều trị bằng thuốc, không phẫu thuật, giúp kiểm soát tốt các triệu chứng và tạo điều kiện cho ông có thời gian vui vẻ với gia đình cho đến khi qua đời vài tuần sau đó do bị suy gan.

Các nhà nghiên cứu đã lưu ý, tắc ruột ở bệnh nhân có khối u ác tính ở ổ bụng cần được đánh giá cẩn thận.

Theo Express, còn có một số triệu chứng ít phổ biến của bệnh ung thư tuyến tụy , cơ quan nghiên cứu về ung thư tuyến tụy của Anh - Pancreatic Cancer UK - cho biết, đó là:

Sốt và ớn lạnh

Cảm thấy không khỏe

Khó nuốt thức ăn một cách bình thường

Cảm thấy nhanh no dù mới ăn được rất ít

Ung thư tuyến tụy gây chán ăn ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các triệu chứng thường gặp của ung thư tuyến tụy

Theo Mayo Clinic, các dấu hiệu và triệu chứng của ung thư tuyến tụy ở giai đoạn nặng gồm:

Đau bụng lan ra sau lưng

Vàng da, vàng mắt

Phân nhạt màu

Nước tiểu sẫm màu

Ngứa

Có các cục máu đông

Hãy đi khám ngay nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào không giải thích được. Nhiều bệnh khác cũng có thể gây ra các triệu chứng này, vì vậy bác sĩ có thể kiểm tra để biết rõ nguyên nhân.

Những ai có nguy cơ?

Hút thuốc: Người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư tuyến tụy cao gấp 2 đến 3 lần.

Tuổi tác: Hầu hết những người phát triển ung thư tuyến tụy trên 45 tuổi. 90% lớn hơn 55 và 70% lớn hơn 65. Tuy nhiên, mọi người đều có thể mắc ung thư tuyến tụy, theo Cancer.net.

Ăn nhiều chất béo: Thường xuyên ăn thực phẩm giàu chất béo là một yếu tố nguy cơ của ung thư tuyến tụy, theo Cancer.net.

Béo phì: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người béo phì có nguy cơ cao mắc bệnh và tử vong vì ung thư tuyến tụy.

Uống nhiều rượu: Nghiện rượu lâu dài cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy.

Bệnh tiểu đường trở nặng: Người mới phát bệnh tiểu đường hoặc bệnh tiểu đường trở nặng dễ bị ung thư tuyến tụy hơn.

Tiếp xúc với hóa chất độc hại: Thuốc trừ sâu, benzen, một số loại thuốc nhuộm và hóa dầu có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư tuyến tụy.

Vi khuẩn Hp: H. pylori làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư tuyến tụy, theo Cancer.net.

Nhiễm viêm gan B: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng người bị ung thư tuyến tụy có tiền sử bị viêm gan B cao gấp đôi so với người không bị ung thư.