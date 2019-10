Hoại tử hậu môn do đắp 'thuốc' chữa bệnh trĩ không rõ nguồn gốc

Bệnh nhân là Trần Thị Kh (31 tuổi), vừa vào điều trị tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội). Bệnh nhân mắc bệnh trĩ 11 năm nay, trước nhập viện đã tự bôi "thuốc nam" khoảng 2 tuần nhưng bệnh tình không tiến triển.

Qua thăm khám, bác sĩ điều trị của Viện Phẫu thuật tiêu hóa (Bệnh viện T.Ư Quân đội 108) chẩn đoán bệnh nhân bị trĩ hỗn hợp độ 4, hoại tử rộng vùng cơ hậu môn và tầng sinh môn. Các bác sĩ đã phải cắt lọc búi trĩ hoại tử, làm hậu môn nhân tạo đại tràng sigma, sau đó tiếp tục điều trị ngâm rửa để chờ phẫu thuật những lần tiếp theo.

Người nhà chị Kh. cho biết, chị này bị bệnh trĩ từ nhiều năm nhưng chưa từng đi khám, chữa ở cơ sở y tế. Khoảng 1 tháng trước nhập viện, chị Kh. thấy đau rát nhiều, đi vệ sinh khó khăn, trĩ có biểu hiện sưng to. Chị Kh. đã mua và sử dụng "thuốc nam" do được bạn giới thiệu. Sau gần 2 tuần dùng thuốc, búi trĩ không những không khỏi mà trĩ sa to nhiều hơn, kèm theo đau rát và xuất hiện nhiều điểm tím đen ở búi trĩ.

Phó giáo sư, tiến sĩ Triệu Triều Dương, Viện trưởng Viện Phẫu thuật tiêu hóa, cho biết: “Bệnh nhân Kh. cần phải phẫu thuật nhiều lần mới hy vọng cải thiện một phần chức năng tự chủ của hậu môn. Di chứng rất nặng nề sau điều trị nguy cơ bệnh nhân bị hẹp hậu môn, rối loạn chức năng hậu môn do tổn thương cơ thắt hậu môn và có thể phải tạo hình cơ thắt hậu môn bằng cơ thon".

Hậu quả từ thuốc không rõ nguồn gốc

Tiến sĩ Dương lưu ý, những bệnh nhân trĩ thường kèm theo các bệnh lý vùng hậu môn trực tràng như sa sàn chậu, rò hậu môn, áp xe hậu môn, nứt kẽ hậu môn, u trực tràng, sa niêm mạc trực tràng, táo bón, són tiểu,… Bệnh nhân cần được khám một cách tỉ mỉ, tổng thể để đưa ra phương án điều trị tốt nhất.

Tại khoa Phẫu thuật Hậu môn trực tràng của Viện Phẫu thuật tiêu hóa, các bác sĩ đã và đang áp dụng các phương pháp điều trị như: thắt trĩ bằng vòng cao su, khâu treo triệt mạch trĩ, cắt trí bằng các dụng cụ dao hàn mạch, dao siêu âm, laser, phẫu thuật cắt trĩ Longo. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hướng dẫn chi tiết chế độ ăn uống, luyện tập vùng sàn chậu và theo dõi định kỳ kết hợp với bổ trợ bằng thuốc để điều trị hiệu quả nhất.

Viện trưởng Viện Phẫu thuật tiêu hóa cũng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu thuốc trước khi sử dụng. Hiện nay, các phương pháp không rõ nguồn gốc, thiếu cơ sở khoa học, nhiều người dân đã tin dùng và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Như trường hợp của bệnh nhân Kh., hậu quả để lại nặng nề, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống