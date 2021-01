Kêu gọi hiến máu và tiểu cầu vì người bệnh

Dự kiến, “Chủ nhật đỏ” năm nay sẽ tiếp nhận hơn 50.000 đơn vị máu tại 80 điểm hiến máu thuộc 43 tỉnh, thành phố.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, cho biết nhiều năm qua khan hiếm máu điều trị thường xảy ra trong các tuần trước, trong và sau Tết Nguyên đán , đặc biệt dễ thiếu hụt các chế phẩm máu có thời hạn bảo quản ngắn như khối tiểu cầu (chỉ có thể lưu trữ 3 - 5 ngày). Do đó, cùng với hiến máu toàn phần, các bác sĩ mong muốn người tình nguyện tham gia hiến tiểu cầu, để bù đắp kịp thời cho nhu cầu điều trị.

Theo TS Khánh, tiểu cầu là thành phần của máu, có vai trò cầm máu, chống chảy máu. Với các bệnh nhân bị giảm tiểu cầu do mắc bệnh máu ác tính, nguy cơ tử vong do chảy máu (trong đó, nguy cơ lớn nhất là xuất huyết chảy máu não không cầm) cần được truyền tiểu cầu kịp thời. Tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, trong giai đoạn 2010 - 2020 đã tiếp nhận 222.187 đơn vị tiểu cầu (tăng gấp 20 lần so với 10 năm trước đó), có những người đã hơn 100 lần hiến tiểu cầu. Cũng tại viện, các nhân viên, cán bộ đều đã, đang đăng ký hiến máu , hiến tiểu cầu cho người bệnh.